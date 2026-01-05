Poważne zmiany w Watykanie. Chodzi o kluczowe funkcje

75 lat ukończą: proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji i główny organizator Jubileuszu 2025 abp Salvatore (Rino) Fisichella i prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa kard. Lazzaro You Heung-sik.

Wiek 76 lat osiągną: prefekt Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Arthur Roche i prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch.

79 lat skończą: prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro oraz prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, a zarazem Kamerling Kościoła kard. Kevin Farrell LC.

Z kolei 80 lat ukończy kard. Michael Czerny SI, prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Co z nuncjuszami apostolskimi?

Od jesieni 2025 roku nieobsadzona pozostaje Dykasteria ds. Tekstów Prawnych, której prefekt abp Filippo Iannone został prefektem Dykasterii ds. Biskupów.

Ponadto kończą osiemdziesiąt lat jedyni dwaj kardynałowie, którzy są nuncjuszami apostolskimi. Dziś wiek ten osiągnął kard. Mario Zenari, który reprezentuje papieża w Syrii, zaś 30 stycznia stanie się tak w przypadku kard. Christophe’a Pierre’a, nuncjusza apostolskiego w Stanach Zjednoczonych. Można się więc spodziewać ich przejścia na emeryturę i nominacji ich następców.

W 2026 roku 80 lat ukończy też wielki mistrz Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie kard. Fernando Filoni, zaś 77 lat – archiprezbiter Papieskiej Bazyliki św. Pawła za Murami kard. James Harvey.

Oczywiście wiek nie jedynym kryterium zmiany na kierowniczych stanowiskach w Kurii Rzymskiej. Innym jest pięcioletnia kadencja, na jaką dany hierarcha został powołany. W 2026 roku wchodzi w grę także dodatkowa okoliczność w postaci ubiegłorocznej śmierci papieża Franciszka, wraz z którą dotychczasowi prefekci dykasterii przestali, zgodnie z prawem kościelnym, pełnić swe funkcje. Wprawdzie nowy papież Leon XIV powierzył im dalsze pełnienie tych obowiązków, ale jedynie tymczasowo, do czasu podjęcia innej decyzji ("donec aliter provideatur").

