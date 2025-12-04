Duże zmiany w Watykanie. Papież zlikwidował komisję ds. darowizn
Udostępnijdodaj Skomentuj
Religia

Duże zmiany w Watykanie. Papież zlikwidował komisję ds. darowizn

Dodano: 
Watykan, zdjęcie ilustracyjne
Watykan, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Papież Leon XIV zlikwidował komisję ds. darowizn na rzecz Stolicy Apostolskiej, którą na początku 2025 r. powołał jego poprzednik Franciszek.

Niecałe 10 miesięcy po jej ustanowieniu, papież Leon XIV chirografem podpisanym 29 września, ale opublikowanym 4 grudnia zlikwidował komisję ds. darowizn na Stolicę Apostolską – organ mający na celu zachęcanie wiernych, konferencji episkopatów i innych potencjalnych dobroczyńców do składania datków.

Komisję tę powołał jeszcze papież Franciszek. Ustanowił ją chirografem podpisanym 11 lutego 2025 r.

Komisja powołana przez papieża Franciszka

Watykańska komisja, składająca się z pięciu członków, była przewodzona przez ks. Roberto Campisi, byłego asesora do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu, którego Leon XIV mianował 27 września br. stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy UNESCO. On i pozostali członkowie "natychmiast tracą swoje stanowiska", jak stwierdza chirograf, będący rezultatem uchwały" oraz rekomendacji zatwierdzonych i przedstawionych przez Radę ds. Ekonomii na podstawie art. 207 Konstytucji Apostolskiej Praedicate Evangelium. Zapis ten dotyczy ochrony dóbr, ryzyka majątkowego oraz zasobów ludzkich i finansowych, którymi należy zarządzać – jak czytamy – z rozwagą, efektywnością i przejrzystością.

Komisja powstała z konkretnym zadaniem "zachęcania do darowizn poprzez odpowiednie kampanie" wśród wiernych, episkopatów i dobroczyńców oraz "pozyskiwania środków finansowych od chętnych darczyńców na konkretne projekty przedstawiane przez instytucje Kurii Rzymskiej i Rząd Państwa Miasta Watykanu, przy zachowaniu autonomii i kompetencji każdego z podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami".

W dokumencie podpisanym przez papieża Leona XIV czytamy: "Kwestia darowizn i pozyskiwania funduszy na rzecz Stolicy Apostolskiej stanowi istotny aspekt vinculum unitatis et caritatis między Kościołami szczególnymi a Stolicą Apostolską, zwłaszcza z punktu widzenia rzeczywistego wykonywania posługi Piotrowej".

"Rada ds. Ekonomii, której powierzono nadzór nad strukturami oraz działalnością administracyjną i finansową Stolicy Apostolskiej, poświęciła szczególną uwagę badaniu wspomnianej kwestii, ponownie ją analizując i konsultując się z ekspertami w tej dziedzinie" – czytamy dalej.

Papież zapowiedział powołanie grupy roboczej do przygotowania "propozycji dotyczących ogólnej kwestii pozyskiwania funduszy na rzecz Stolicy Apostolskiej, wraz z określeniem odpowiedniej struktury". Rada ds. Ekonomii będzie proponować kandydatów do tej grupy, których nominacje zostaną przedstawione papieżowi za pośrednictwem Sekretariatu Stanu.

Czytaj też:
"Nie" dla diakonatu kobiet. Choć orzeczenie nie jest definitywne

Kup akcje Do Rzeczy S.A.
Odbierz roczną subskrypcję gratis!
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Vatican News
Czytaj także