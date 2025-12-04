Duże zmiany w Watykanie. Papież zlikwidował komisję ds. darowizn

Niecałe 10 miesięcy po jej ustanowieniu, papież Leon XIV chirografem podpisanym 29 września, ale opublikowanym 4 grudnia zlikwidował komisję ds. darowizn na Stolicę Apostolską – organ mający na celu zachęcanie wiernych, konferencji episkopatów i innych potencjalnych dobroczyńców do składania datków.

Komisję tę powołał jeszcze papież Franciszek. Ustanowił ją chirografem podpisanym 11 lutego 2025 r.

Komisja powołana przez papieża Franciszka

Watykańska komisja, składająca się z pięciu członków, była przewodzona przez ks. Roberto Campisi, byłego asesora do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu, którego Leon XIV mianował 27 września br. stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy UNESCO. On i pozostali członkowie "natychmiast tracą swoje stanowiska", jak stwierdza chirograf, będący rezultatem uchwały" oraz rekomendacji zatwierdzonych i przedstawionych przez Radę ds. Ekonomii na podstawie art. 207 Konstytucji Apostolskiej Praedicate Evangelium. Zapis ten dotyczy ochrony dóbr, ryzyka majątkowego oraz zasobów ludzkich i finansowych, którymi należy zarządzać – jak czytamy – z rozwagą, efektywnością i przejrzystością.

Komisja powstała z konkretnym zadaniem "zachęcania do darowizn poprzez odpowiednie kampanie" wśród wiernych, episkopatów i dobroczyńców oraz "pozyskiwania środków finansowych od chętnych darczyńców na konkretne projekty przedstawiane przez instytucje Kurii Rzymskiej i Rząd Państwa Miasta Watykanu, przy zachowaniu autonomii i kompetencji każdego z podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami".

W dokumencie podpisanym przez papieża Leona XIV czytamy: "Kwestia darowizn i pozyskiwania funduszy na rzecz Stolicy Apostolskiej stanowi istotny aspekt vinculum unitatis et caritatis między Kościołami szczególnymi a Stolicą Apostolską, zwłaszcza z punktu widzenia rzeczywistego wykonywania posługi Piotrowej".

"Rada ds. Ekonomii, której powierzono nadzór nad strukturami oraz działalnością administracyjną i finansową Stolicy Apostolskiej, poświęciła szczególną uwagę badaniu wspomnianej kwestii, ponownie ją analizując i konsultując się z ekspertami w tej dziedzinie" – czytamy dalej.

Papież zapowiedział powołanie grupy roboczej do przygotowania "propozycji dotyczących ogólnej kwestii pozyskiwania funduszy na rzecz Stolicy Apostolskiej, wraz z określeniem odpowiedniej struktury". Rada ds. Ekonomii będzie proponować kandydatów do tej grupy, których nominacje zostaną przedstawione papieżowi za pośrednictwem Sekretariatu Stanu.

Czytaj też:

"Nie" dla diakonatu kobiet. Choć orzeczenie nie jest definitywne