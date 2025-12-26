Leon XIV wezwał do modlitwy za chrześcijan prześladowanych z powodu wiary

– Chrześcijanin nie ma wrogów, ma braci i siostry, którzy pozostają nimi nawet wtedy, gdy się nie rozumieją – powiedział 26 grudnia Ojciec Święty.

Papież zaznaczył, iż obchodzone bezpośrednio po Bożym Narodzeniu święto pierwszego męczennika, św. Szczepana podkreśla jego narodziny dla nieba. Zwrócił uwagę, iż wszystko co Szczepan czyni i mówi odzwierciedla boską miłość objawioną w Jezusie. Dlatego też narodziny Syna Bożego między nami wzywają nas do życia dzieci Bożych. Podkreślił, że pomimo sytuacji odrzucenia, żadna siła nie jest w stanie pokonać dzieła Boga. – Wszędzie na świecie są ci, którzy wybierają sprawiedliwość, nawet jeśli to kosztuje, którzy przedkładają pokój nad własne lęki, którzy służą ubogim zamiast sobie samym. Wtedy kiełkuje nadzieja i mimo wszystko świętowanie ma sens – stwierdził Leon XIV.

Ojciec Święty przyznał, że osoby wierzące w pokój i obierające bezbronną drogę Jezusa i męczenników są często wyśmiewane, wykluczane z publicznej debaty i nierzadko oskarżane o sprzyjanie przeciwnikom i wrogom. – Chrześcijanin nie ma jednak wrogów, ma braci i siostry, którzy pozostają nimi nawet wtedy, gdy się nie rozumieją – wskazał papież. Przypomniał, iż "Szczepan umarł przebaczając, tak jak Jezus: dzięki sile prawdziwszej niż siła broni".

– Niech Maryja wprowadzi nas do swojej radości – radości, która rozprasza wszelki strach i wszelkie zagrożenia, tak jak w słońcu topnieje śnieg – powiedział Leon XIV przed odmówieniem modlitwy „Anioł pański” i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.

Leon XIV złożył życzenia po polsku

25 grudnia, w Boże Narodzenie, po wygłoszeniu tradycyjnego orędzia "Urbi et Orbi" papież Leon XIV złożył życzenia bożonarodzeniowe w 10 językach. Po polsku powiedział: "Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia".

Swe życzenia Ojciec Święty wypowiedział po włosku, francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku, portugalsku, polsku, arabsku, chińsku i po łacinie. Następnie odmówił z wiernymi zgromadzonymi na Placu św. Piotra modlitwę "Anioł Pański".

Na zakończenie Leon XIV udzielił uroczystego błogosławieństwa "Urbi et Orbi", z którym związany jest odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.