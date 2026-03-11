Ksiądz zabity przez izraelską armię. Reaguje papież

Na zakończenie audiencji ogólnej papież przypomniał, że w środę w Al-Qlayaa w Libanie odbędzie się pogrzeb o. Pierre'a El-Rahiego, zabitego podczas izraelskiego ataku na południu kraju.

– Dzisiaj w Al-Qlayaa w Libanie odbędzie się pogrzeb ojca Pierre'a El-Rahiego, maronickiego proboszcza jednej z chrześcijańskich wiosek na południu Libanu, które w tych dniach ponownie doświadczają dramatu wojny. Jestem blisko całego narodu libańskiego w tym trudnym czasie – podkreślił Leon XIV.

Zwrócił uwagę, że w języku arabskim nazwisko księdza oznacza pasterza. – Ojciec Pierre był prawdziwym pasterzem, który zawsze pozostawał blisko swojego ludu, okazując miłość i poświęcenie Jezusa, dobrego pasterza – dodał.

Proboszcz ruszył na pomoc poszkodowanym. Sam zginął w bombardowaniu

– Gdy tylko usłyszał, że niektórzy parafianie zostali ranni w wyniku bombardowania, bez wahania pospieszył im na pomoc. Niech Pan sprawi, aby jego przelana krew stała się ziarnem pokoju dla umiłowanego Libanu – wskazał papież.

Zaapelował o pokój w Iranie i na całym Bliskim Wschodzie. Prosił o modlitwę za liczne ofiary cywilne, wśród których jest wiele niewinnych dzieci. – Niech nasza modlitwa będzie pocieszeniem dla cierpiących i zalążkiem nadziei na przyszłość – mówił Ojciec Święty.

Dramat w Libanie. Wojna rozpętana przez Izrael i USA na Bliskim Wschodzie rozlewa się na kolejne kraje

Szanse na pokojowe porozumienie, które miałoby powstrzymać Izrael od bombardowania Libanu, są nikłe – informuje w środę (11 marca) "Nasz Dziennik". Gazeta podkreśla, że już prawie pół tysiąca osób, w tym blisko 100 dzieci, zginęło w Libanie w wyniku wojny między Izraelem a kontrolowanym przez Iran libańskim ugrupowaniem Hezbollah.

Armia Izraela (IDF) wkroczyła na południe Libanu po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, który w odpowiedzi ostrzelał kraje Zatoki Perskiej, uważane za sojuszników Ameryki.

50-letni o. Pierre El-Rahi zginął w poniedziałek (9 marca). Podczas izraelskiego nalotu udzielał pomocy swojemu parafianinowi.

