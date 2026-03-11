Apel obrońców życia do Nowackiej. Upominają się prawa rodziców

Autorzy listu domagają się poszanowania praw rodziców oraz przywrócenia do podstawy programowej przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie”.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka skierowało do minister edukacji Barbary Nowackiej list otwarty w sprawie planowanego wprowadzenia obowiązkowej "Edukacji zdrowotnej” od 1 września 2026 r. Organizacja sprzeciwia się zmianom i apeluje o ich zablokowanie oraz o przywrócenie do podstawy programowej przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie”.

Autorzy listu powołują się na konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz do zapewnienia im nauczania moralnego i religijnego zgodnego z tymi wartościami. Twierdzą, że większość rodziców negatywnie oceniła podstawę programową "Edukacji zdrowotnej”, a według przywołanych przez nich danych udział dzieci w zajęciach zadeklarowali rodzice ok. 30 proc. uczniów.

Przeciwko ideologii gender

W liście przypomniano także, że 18 grudnia 2025 r. prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Prawa oświatowego, wskazując m.in. na ryzyko chaosu organizacyjnego i ideologizacji edukacji.

Sygnatariusze wyrażają również obawy, że – ich zdaniem – w programie przedmiotu mogą pojawić się kontrowersyjne treści dotyczące m.in. orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Według autorów listu, planowany model edukacji seksualnej ma być zbliżony do rozwiązań stosowanych w niektórych krajach Europy Zachodniej.

W piśmie przywołano dane dotyczące m.in. wieku inicjacji seksualnej, liczby aborcji oraz chorób przenoszonych drogą płciową w wybranych państwach europejskich. Autorzy argumentują, że po 25 latach funkcjonowania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie” Polska notuje korzystniejsze wskaźniki w tych obszarach.

Organizacja apeluje o utrzymanie edukacji dotyczącej relacji i seksualności w oparciu o wartości związane z rodziną oraz o pozostawienie rodzicom decydującej roli w tej kwestii.

List podpisał prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka Wojciech Zięba.

