​Episkopat zdecydował. Powstała komisja niezależnych ekspertów

Podczas środowego posiedzenia Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła Komisję niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz nadała jej publiczną osobowość prawną.
Pod koniec ubiegłego roku przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda zapowiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że prace nad powołaniem komisji "są na ostatniej prostej".
Episkopat ogłosił ważną decyzję
Oto pełna treść komunikatu KEP:
W dniu 11 marca 2026 roku Konferencja Episkopatu Polski, podczas 404. Zebrania Plenarnego, przyjęła Zasady działania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz Statut Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.
Po przyjęciu tych dokumentów, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła Komisję niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz nadała jej publiczną osobowość prawną i po konsultacji z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce wcześniej przyjęty statut.
Biskupi zatwierdzili również Porozumienie w przedmiocie utworzenia Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce zawierane pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski, Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.
Teksty wspomnianych wyżej dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości i omówione w czasie konferencji prasowej po zakończeniu Zebrania Plenarnego w dniu 12 marca 2026 roku o godz. 15.00.
Ks. Leszek Gęsiak SJ, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski
