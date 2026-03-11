Prezydent powołał Radę Gospodarczą

Prezydenta Karola Nawrockiego reprezentował podsekretarz stanu Karol Rabenda. Obecny był również minister Adam Andruszkiewicz – zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, a także doradcy Prezydenta – Paweł Gruza, Piotr Głowacki, Leszek Skiba oraz parlamentarzyści.
Zadaniem Rady Gospodarczej jest merytoryczne wsparcie prezydenta RP w zakresie kwestii ekonomicznych, identyfikowanie strategicznych kierunków rozwoju kraju oraz budowa spójnej, długofalowej polityki gospodarczej. Członkowie rady mają formułować rekomendacje oraz wypracowywać rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki i wzmocnienia konkurencyjności rodzimych firm.
Akt powołania do Rady Gospodarczej otrzymali:
- Marek Dietl – Przewodniczący Rady
- Przemysław Antas
- Mateusz Berger
- Paweł Borys
- Marcin Chludziński
- Łukasz Czernicki
- Piotr Dardziński
- Beata Daszyńska–Muzyczka
- Sebastian Dąbski
- Piotr Dytko
- Szymon Dziubicki
- Jadwiga Emilewicz
- Alvin Gajadhur
- Tomasz Gontarz
- Marek Górski
- Tadeusz Hatalski
- Tomasz Hinc
- Mirosław Jamroży
- Tomasz Janik
- Andrzej Karol
- Cezary Kaźmierczak
- Jan Klimek
- Cezary Kochalski
- Rafał Kos
- Artur Kosicki
- Artur Krawczyk
- Katarzyna Kreczmańska–Gigol
- Zbigniew Krysiak
- Paweł Lewandowski
- Joanna Makowiecka–Gatza
- Piotr Nowak
- Piotr Patkowski
- Piotr Palutkiewicz
- Adam Pawlik
- Dorota Piwońska
- Jakub Pyżanowski
- Aleksandra Rutkowska
- Magdalena Rzeczkowska
- Andrzej Sadowski
- Krzysztof Tenerowicz
- Stanisław Wojtera
- Zbigniew Wysocki
- Krzysztof Zalewski
- Robert Zapotoczny
- Kamil Zubelewicz
Prezydent podpisał trzy ustawy
Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał w środę trzy ustawy uchwalone pod koniec lutego przez parlament.
Jedna z przyjętych ustaw ma uprościć procedurę zakładania stowarzyszeń. Druga z podpisanych ustaw dotyczy funkcjonowania sądów powszechnych. Nowelizacja przewiduje możliwość zatrudniania w sądach studentów prawa, którzy ukończyli trzeci rok studiów.
Trzecia ustawa zmienia przepisy o rachunkowości w zakresie raportowania przez przedsiębiorstwa informacji o zrównoważonym rozwoju, czyli tzw. raportowania ESG. Jak podaje Kancelaria Prezydenta, celem nowelizacji jest dostosowanie polskich regulacji do zmian w prawie Unii Europejskiej.
