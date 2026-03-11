Prezydent powołał Radę Gospodarczą
Ekonomia

Prezydent powołał Radę Gospodarczą

Dodano: 
Pałac Belweder w Warszawie
Pałac Belweder w Warszawie Źródło: Wikimedia Commons
W środę w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania członkom Rady Gospodarczej przy Prezydencie RP.

Prezydenta Karola Nawrockiego reprezentował podsekretarz stanu Karol Rabenda. Obecny był również minister Adam Andruszkiewicz – zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, a także doradcy Prezydenta – Paweł Gruza, Piotr Głowacki, Leszek Skiba oraz parlamentarzyści.

Zadaniem Rady Gospodarczej jest merytoryczne wsparcie prezydenta RP w zakresie kwestii ekonomicznych, identyfikowanie strategicznych kierunków rozwoju kraju oraz budowa spójnej, długofalowej polityki gospodarczej. Członkowie rady mają formułować rekomendacje oraz wypracowywać rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki i wzmocnienia konkurencyjności rodzimych firm.

Akt powołania do Rady Gospodarczej otrzymali:

  • Marek Dietl – Przewodniczący Rady
  • Przemysław Antas
  • Mateusz Berger
  • Paweł Borys
  • Marcin Chludziński
  • Łukasz Czernicki
  • Piotr Dardziński
  • Beata Daszyńska–Muzyczka
  • Sebastian Dąbski
  • Piotr Dytko
  • Szymon Dziubicki
  • Jadwiga Emilewicz
  • Alvin Gajadhur
  • Tomasz Gontarz
  • Marek Górski
  • Tadeusz Hatalski
  • Tomasz Hinc
  • Mirosław Jamroży
  • Tomasz Janik
  • Andrzej Karol
  • Cezary Kaźmierczak
  • Jan Klimek
  • Cezary Kochalski
  • Rafał Kos
  • Artur Kosicki
  • Artur Krawczyk
  • Katarzyna Kreczmańska–Gigol
  • Zbigniew Krysiak
  • Paweł Lewandowski
  • Joanna Makowiecka–Gatza
  • Piotr Nowak
  • Piotr Patkowski
  • Piotr Palutkiewicz
  • Adam Pawlik
  • Dorota Piwońska
  • Jakub Pyżanowski
  • Aleksandra Rutkowska
  • Magdalena Rzeczkowska
  • Andrzej Sadowski
  • Krzysztof Tenerowicz
  • Stanisław Wojtera
  • Zbigniew Wysocki
  • Krzysztof Zalewski
  • Robert Zapotoczny
  • Kamil Zubelewicz

Prezydent podpisał trzy ustawy

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał w środę trzy ustawy uchwalone pod koniec lutego przez parlament.

Jedna z przyjętych ustaw ma uprościć procedurę zakładania stowarzyszeń. Druga z podpisanych ustaw dotyczy funkcjonowania sądów powszechnych. Nowelizacja przewiduje możliwość zatrudniania w sądach studentów prawa, którzy ukończyli trzeci rok studiów.

Trzecia ustawa zmienia przepisy o rachunkowości w zakresie raportowania przez przedsiębiorstwa informacji o zrównoważonym rozwoju, czyli tzw. raportowania ESG. Jak podaje Kancelaria Prezydenta, celem nowelizacji jest dostosowanie polskich regulacji do zmian w prawie Unii Europejskiej.

Źródło: Prezydent.pl
