Prezydent powołał Radę Gospodarczą

Prezydenta Karola Nawrockiego reprezentował podsekretarz stanu Karol Rabenda. Obecny był również minister Adam Andruszkiewicz – zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, a także doradcy Prezydenta – Paweł Gruza, Piotr Głowacki, Leszek Skiba oraz parlamentarzyści.

Zadaniem Rady Gospodarczej jest merytoryczne wsparcie prezydenta RP w zakresie kwestii ekonomicznych, identyfikowanie strategicznych kierunków rozwoju kraju oraz budowa spójnej, długofalowej polityki gospodarczej. Członkowie rady mają formułować rekomendacje oraz wypracowywać rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki i wzmocnienia konkurencyjności rodzimych firm.

Akt powołania do Rady Gospodarczej otrzymali:

Marek Dietl – Przewodniczący Rady

Przemysław Antas

Mateusz Berger

Paweł Borys

Marcin Chludziński

Łukasz Czernicki

Piotr Dardziński

Beata Daszyńska–Muzyczka

Sebastian Dąbski

Piotr Dytko

Szymon Dziubicki

Jadwiga Emilewicz

Alvin Gajadhur

Tomasz Gontarz

Marek Górski

Tadeusz Hatalski

Tomasz Hinc

Mirosław Jamroży

Tomasz Janik

Andrzej Karol

Cezary Kaźmierczak

Jan Klimek

Cezary Kochalski

Rafał Kos

Artur Kosicki

Artur Krawczyk

Katarzyna Kreczmańska–Gigol

Zbigniew Krysiak

Paweł Lewandowski

Joanna Makowiecka–Gatza

Piotr Nowak

Piotr Patkowski

Piotr Palutkiewicz

Adam Pawlik

Dorota Piwońska

Jakub Pyżanowski

Aleksandra Rutkowska

Magdalena Rzeczkowska

Andrzej Sadowski

Krzysztof Tenerowicz

Stanisław Wojtera

Zbigniew Wysocki

Krzysztof Zalewski

Robert Zapotoczny

Kamil Zubelewicz

Prezydent podpisał trzy ustawy

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał w środę trzy ustawy uchwalone pod koniec lutego przez parlament.

Jedna z przyjętych ustaw ma uprościć procedurę zakładania stowarzyszeń. Druga z podpisanych ustaw dotyczy funkcjonowania sądów powszechnych. Nowelizacja przewiduje możliwość zatrudniania w sądach studentów prawa, którzy ukończyli trzeci rok studiów.

Trzecia ustawa zmienia przepisy o rachunkowości w zakresie raportowania przez przedsiębiorstwa informacji o zrównoważonym rozwoju, czyli tzw. raportowania ESG. Jak podaje Kancelaria Prezydenta, celem nowelizacji jest dostosowanie polskich regulacji do zmian w prawie Unii Europejskiej.

