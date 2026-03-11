Zmiany w sądach i stowarzyszeniach. Prezydent podpisał trzy ustawy

Informację o podpisaniu ustaw przekazał w serwisie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Zmiany w zakładaniu stowarzyszeń i zatrudnianie studentów prawa

Jedna z przyjętych ustaw ma uprościć procedurę zakładania stowarzyszeń. Jak wynika z informacji opublikowanych przez Kancelarię Prezydenta, nowe przepisy umożliwią rejestrację organizacji na podstawie gotowego wzorca statutu oraz wzorów uchwał udostępnionych w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Sądowego. W praktyce ma oznaczać to tyle, że proces tworzenia stowarzyszenia będzie można przeprowadzić szybciej i w formie elektronicznej. Co ważne, nowe rozwiązanie nie obejmie m.in. stowarzyszeń, których członkami będą cudzoziemcy, stowarzyszeń o charakterze międzynarodowym oraz związków stowarzyszeń.

Druga z podpisanych ustaw dotyczy funkcjonowania sądów powszechnych. Nowelizacja przewiduje możliwość zatrudniania w sądach studentów prawa, którzy ukończyli trzeci rok studiów. Będą oni mogli pracować na nowo utworzonym stanowisku młodszego asystenta sędziego. Studenci mają być zatrudniani na podstawie umowy o pracę na czas określony, maksymalnie na 33 miesiące. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa taka osoba będzie mogła zostać przeniesiona na stanowisko asystenta sędziego.

Dostosowanie przepisów do prawa UE w zakresie ESG

Trzecia ustawa zmienia przepisy o rachunkowości w zakresie raportowania przez przedsiębiorstwa informacji o zrównoważonym rozwoju, czyli tzw. raportowania ESG. Jak podaje Kancelaria Prezydenta, celem nowelizacji jest dostosowanie polskich regulacji do zmian w prawie Unii Europejskiej.

Jedną z kluczowych zmian ma być ograniczenie kręgu firm objętych obowiązkiem sporządzania takich raportów. Po zmianach obowiązek ten ma dotyczyć przede wszystkim największych przedsiębiorstw, zatrudniających ponad tysiąc pracowników i osiągających wysokie przychody. Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ich ogłoszeniu.

Czytaj też:

Prezydent zdecydował ws. kolejnych ustaw. "Wśród nich projekt szczególny"Czytaj też:

Polacy ocenili współpracę Nawrockiego z rządem. Wyniki sondażu dają do myślenia