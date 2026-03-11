Czarnek ostrzega Tuska ws. "planu B": Staną przed sądem

Głównym politycznym tematem ostatnich tygodni w Polsce jest sprawa dalszego finansowania armii. We wtorek do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący "Polski Safe 0 proc.". Z kolei w Pałacu Prezydenckim premier Tusk, minister finansów i minister obrony narodowej rozmawiali z prezydentem Nawrockim i prezesem NBP na temat wspomnianego "polskiego Safe 0 procent" – będącego alternatywą dla objętego mechanizmem warunkowości kredytu z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE.

We wtorek odbyło się też spotkanie premiera z generałami, na którym Donald Tusk przekazał, że w związku z wetem prezydenta rząd pracuje nad "planem B". Przemysław Czarnek ostrzega premiera przed konsekwencjami, jakie się mogą z tym wiązać.

– Gdyby było weta prezydenta do tej absurdalnej, szkodliwej dla Polski ustawy, jeżeli Tusk będzie chciał uchwałą obejść ustawę, a uchwała nie jest aktem prawnym powszechnie obowiązującym i nie wywołuje żadnych skutków prawych na zewnątrz, jeżeli będzie chciał uchwałą obejść ustawę, wszyscy którzy będą tę uchwałę podejmowali i zaciągną pożyczkę na Polaków na 55 lat, z odsetkami 180 mld zł, staną przed sądem – stwierdził Czarnek na konferencji prasowej.

Polityk stwierdził, że na zbrojenia "są polskie pieniądze, położone na stole przez polski bank". – A oni mówią »nie«, Czarzasty mówi »nie«, nie chcemy tego, chcemy dalej zaciągać niemiecką pożyczkę i obciążać nasze dzieci na kolejne 55 lat. Herr kamerat Czarzasty, herr erobern Tusk i popychadła Tuska z koalicji 13 grudnia chcą Polsce zrobić wielką krzywdę. Jeśli będą ją robili, to za nią odpowiedzą – mówił kandydat PiS na premiera.

Czarnek o SAFE: Kompletnie nieopłacalna niemiecka pożyczka

Poseł PiS Stwierdził, że premier Tusk "świetny projekt prezydencki" o SAFE 0 proc. odstawia na półkę i "chce dalej zmuszać prezydenta do tego, żeby podpisał ustawę o SAFE". – Czyli po prostu skandaliczną, kompletnie nieopłacalną pożyczkę niemiecką pani von der Leyen dla Polski, ale nie tylko dla nas, ale dla nas i naszych dzieci, wnuków – stwierdził Czarnek.

– Nasi wnukowie, nasze wnuczki przez kolejne 55 lat nie 185 mld zł, tylko dwa razy więcej, 360-370 mld zł, jeśli oczywiście jeszcze nie będzie różnic kursowych na niekorzyść, jeżeli euro nie pójdzie w górę – mówił dalej.

