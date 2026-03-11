"Przestańcie kupczyć strachem". Poseł apeluje do Tuska, by przestał zadłużać Polskę

W środę rozpoczęło się 53. posiedzenie Sejmu X kadencji. Na początku obrad głos zabrał –m.in. Jarosław Sachajko. Poseł wypowiedział się w sprawie modelu finansowania polskich sił zbrojnych i sporu wokół "polskiego SAFE 0 procent" – będącego alternatywą dla objętego mechanizmem warunkowości kredytu z rynków finansowych za pośrednictwem Unii Europejskiej w ramach unijnego programu SAFE.

Sachajko do Tuska: Kłamie pan

Parlamentarzysta koła Demokracja Bezpośrednia zażądał, żeby premier Donald Tusk przyszedł na obrady i złożył w Sejmie wyjaśnienia, dlaczego "szantażuje strachem". – Pan ma czelność mówić, że liczy się każda godzina, że zagrożenie może pojawić się w każdej chwili, to pytam się – co pan robił przed dwa lata? Skoro jest tak dramatycznie, to dlaczego nie wydał pan 30 miliardów z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na zakup uzbrojenia? – zapytał. – Gdzie jest 40 miliardów z niezrealizowanych dochodów budżetowych, które powinny pracować na nasze bezpieczeństwo? – dopytywał.

– Miał pan 70 miliardów, które mógł pan wydać na bezpieczeństwo. I jeszcze pan kłamie, że Europa zrzuca się na nasze granice? – powiedział, dodając, że unijna pożyczka nie będzie z budżetu UE, lecz z międzynarodowych rynków finansowych za pośrednictwem Komisji Europejskiej.

"Przestańcie kupczyć strachem"

Następnie odniósł się do kwestii drastycznie rosnącego zadłużenia Polski. – Panie premierze, pan idzie na rekord świata. Pan w trzy lata dołoży do polskiego długu bilion złotych – alarmował. – Czyli dołoży pan 60 proc. tego, co przez 35 lat piętrzono. To nie jest dbanie o bezpieczeństwo, to jest pętla na szyje Polaków – ostrzegł.

– Przestańcie kupczyć strachem i zacznijcie racjonalnie wydawać pieniądze, które są w budżecie – wezwał Jarosław Sachajko.

