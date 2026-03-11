"Wystraszyli się". Kaczyński odpowiada Mentzenowi

Sławomir Mentzen zwrócił się we wtorek do Przemysław Czarnka, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera, w nagraniu, które opublikował w mediach społecznościowych. "Posłuchaj to do Ciebie" – napisał lider Konfederacji w poście, oznaczając Przemysława Czarnka.

Jeden z wątków poruszonych przez polityka dotyczył organizowanego w czasie kampanii wyborczej "Piwa z Mentzenem". Gościem jednego z takich spotkań miał być właśnie Czarnek. Do publicznej rozmowy obu polityków jednak nie doszło. – Ty nawet na piwo nie jesteś w stanie wyjść bez zgody Kaczyńskiego! – zarzucił byłemu ministrowi edukacji. Mentzen podkreślił, że kiedy zaprosił Czarnka na organizowane przez siebie spotkanie, ten entuzjastycznie miał się zgodzić, wskazując że to dobry pomysł i że "warto rozmawiać". Niebawem jednak lider Konfederacji nazwał prezesa PiS "politycznym gangsterem", a Czarnek odwołał swój udział w "Piwie Mentzena".

Kaczyński o słowach Mentzena: Konfederacja się wystraszyła

Do krytycznych wypowiedzi Sławomira Mentzena pod adresem PiS odniósł się prezes tej formacji, Jarosław Kaczyński podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie.

– Nie jestem komentatorem wypowiedzi kogoś, kto się po prostu bardzo przestraszył. Tyle mogę na ten temat powiedzieć, a jeżeli chodzi o wypowiedzi ludzi, którzy nigdy nie rządzili, nawet jako część koalicji, po prostu nie mają zielonego pojęcia, w jakich uwarunkowaniach rządzi się Polską, to lepiej, żeby nie zabierali głosu – powiedział lider największej partii opozycyjnej.

– Wystraszyli się, ale mam nadzieję, że z czasem się uspokoją – dodał.

Prezes PiS: Prezydent nie jest nienormalny

Jarosław Kaczyński skomentował również działania prezydenta Karola Nawrockiego w kontekście programu SAFE.

– My nie jesteśmy nienormalni i pan prezydent też nie jest nienormalny, jest jak najbardziej normalny, racjonalnie myśli i dlatego, jak sądzę, bo oczywiście nie mogę mówić za pana prezydenta, będzie podejmował racjonalne, dobre dla Polski decyzje – powiedział prezes PiS.

– SAFE, ten w wydaniu UE, pułapką dla Polski. Jest przedsięwzięciem z punktu widzenia tego, który miał brać tego typu kredyt, absurdalnym – dodał.

