Bartosiak szczerze o Smoleńsku. "Bardzo się boję"

O tragedii z 10 kwietnia 2010 r., która wstrząsnęła całą Polską, Bartosiak wspomniał w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na YouTube, zaznaczając, że nie przesądza, co się tam wydarzyło.

"Wcześniej miałem w nosie państwo polskie". Bartosiak o tym, jak zmienił go Smoleńsk

– Wcześniej miałem trochę w nosie państwo polskie. Zajmowałem się swoimi sprawami, prywatnym życiem, rozwojem i tak dalej. Smoleńsk i to, jak Rosjanie potraktowali nas, cała ta Anodina, ta konferencja prasowa, gdzie pokazali, że właściwie mogliśmy zabić i tak nam nic nie zrobicie. Mogliśmy zbezcześcić, wszystko zrobić, a i tak decydujemy o przekazie – mówił.

– Dla mnie osobiście był to wielki policzek, i jakkolwiek to zabrzmi megalomańsko, wszedłem wtedy na drogę, na której jestem teraz. To znaczy, że postępowanie Putina wtedy skłoniło mnie do zaangażowania na rzecz państwa polskiego tak jak umiałem, w swojej dziedzinie – tłumaczył Bartosiak.

Zastanawiał się, dlaczego po tragedii smoleńskiej władze nie uruchomiły wszystkich zasobów państwa. – Ja szczerze mówiąc tego nie pojmuję i bardzo się boję, że historycy kiedyś będą opisywali, że żeśmy zmarnowali kolejny historyczny moment na zbudowanie czegoś tutaj w regonie – ocenił.

Katastrofa smoleńska. Największa tragedia w powojennej historii Polski

10 kwietnia 2010 r. na lotnisku w Smoleńsku rozbił się rządowy samolot Tu-154M. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych. Delegacja leciała do Rosji na obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej.

Zgodnie z tzw. raportem Millera tupolew zahaczył lewym skrzydłem o brzozę, obrócił się i uderzył w ziemię. Z kolei według ustaleń podkomisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza na skrzydle doszło do eksplozji.

W kwietniu 2022 r. podkomisja zaprezentowała ostateczny raport ze swoich prac. Macierewicz przekazał, że katastrofa smoleńska była wynikiem "aktu bezprawnej ingerencji". Podkomisja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeprowadzenia zamachu na życie prezydenta Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób. Podkomisja unieważniła też raport Millera.

Podkomisja Macierewicza rozwiązana, raport Millera znów obowiązuje

W grudniu 2023 r. po zmianie władzy w Polsce nowe kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej rozwiązało podkomisję Macierewicza i przewróciło raport Millera, ogłaszając, że jest on "jedynym wiążącym dokumentem określającym przebieg oraz faktyczne przyczyny katastrofy".

Sejm RP w uchwale z 2010 r. uznał katastrofę w Smoleńsku za największą tragedię w powojennej historii Polski. To także największa katastrofa pod względem liczby ofiar w historii polskich Sił Powietrznych.

Wrak Tu-154M prawie od 16 lat pozostaje na terytorium Rosji. Szczątki samolotu niszczeją w hangarze. Moskwa odmawia wydania ich Polsce, zasłaniając się toczącym się śledztwem.

