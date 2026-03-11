Polska ewenementem na skalę świata? KKP: System szpiegowania każdej firmy

Na konferencji prasowej w tym przedmiocie wystąpili m.in. działacze i posłowie Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz, Sławomir Zawiślak i Włodzimierz Skalik oraz przedstawiciele "Przedsiębiorców prawicy". Politycy ugrupowania wspierają inicjatywę obywatelskiego projektu ustawy o likwidacji KSeF. Dziś ruszyła zbiórka podpisów. Zorganizowano też posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. wolności i własności gospodarczej Polaków w tym przedmiocie.

Korona: KSeF do śmieci

Wśród argumentów przeciwko obowiązywaniu Krajowego Systemu e-Faktur wskazano m.in. niepotrzebny i niebezpieczny cyfrowy nadzór poprzez centralizację danych gospodarczych, ukryte koszty i zwiększone obciążenia dla małych przedsiębiorców, co jest kolejnym elementem polskiego systemu prawnego faworyzującym dużych graczy, a osłabiającym klasę średnią. Wskazano także na marnotrawstwo czasu i energii przedsiębiorców, którzy i tak mają już dostatecznie dużo biurokratycznych regulacji do wypełniania. – KSeF do pudła, pudło do śmieci – powiedział Piotr Heszen z KKP.

Skalik: System szpiegowania przedsiębiorców

– [...] W Polsce jako jedynym państwie w Europie – i wszystko na to wskazuje, na świecie – skonstruowano system szpiegowania każdej polskiej firmy w czasie rzeczywistym. Szpiegowanie wszystkich podmiotów gospodarczych, wszystkich dziedzin – powiedział poseł Skalik.

Skalik, ponownie jak wcześniej, poruszył wątek, o który bezskutecznie pytał ministra Domańskiego. Jak podejrzewa, KSeF funkcjonuje z wykorzystaniem firmy Imperva położonej w USA, założonej przez oficer służb izraelskich. W opinii Skalika obce wywiady będą mogły uzyskiwać w ten sposób dostęp do danych z polskiej gospodarki. Poseł powiedział, że nie dostał realnej odpowiedzi na szczegółowe pytania skierowane w tej sprawie do resortu finansów.

Czytaj też:

Konfederacja składa projekt ustawy: KSeF dobrowolny