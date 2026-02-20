Ważna inicjatywa z udziałem Korony. Braun: Władza ludowa w kolejnym wcieleniu

Politycy ugrupowania złożyli podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o likwidacji KSeF. Ruszyła zbiórka podpisów, projekt ma zostać skierowany do resortu finansów.

Głos zabrali między innymi prezes partii Grzegorz Braun, mecenas Jacek Wilk, wiceprzewodniczący tego ugrupowania Włodzimierz Skaliki prezes partii KORWiN, wieloletni lider środowisk prawicy wolnościowej, były poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke. Wystąpili także przedsiębiorcy. Bartłomiej Śliż powiedział o doświadczeniach związanych z kontrolami i blokadami kont, Justyna Krasowicz wskazała na ryzyko przejmowania firm i utraty relacji biznesowych.

Wśród argumentów wskazano m.in. niepotrzebny i niebezpieczny cyfrowy nadzór poprzez centralizację danych gospodarczych, ukryte koszty i zwiększone obciążenia dla małych przedsiębiorców, co jest kolejnym elementem polskiego systemu prawnego faworyzującym dużych graczy, a osłabiającym klasę średnią.

Korwin-Mikke: KSeF jest straszny

Janusz Korwin-Mikke zwrócił uwagę, jak daleko posunęła się skarbowa inwigilacja zachodnich społeczeństw.

– W USA przez cały XIX wiek rząd próbował podatek dochodowy, ale Sąd Najwyższy trzykrotnie te próby obalał. Sąd Najwyższy tłumaczył, że rząd nie ma prawa wiedzieć, co kto kupuje, gdzie kupuje, ile zarabia, ponieważ są to prywatne sprawy przedsiębiorcy. Jak rząd będzie wiedział, to będzie miał pokusę, żeby zrobić z tego użytek – powiedział. – Rząd powinien jak najmniej o nas wiedzieć, dlatego KSeF jest czymś strasznym – ocenił.

Grzegorz Braun: Władza ludowa tworzy system kontroli i inwigilacji

– Władza ludowa w kolejnym wcieleniu. Rząd przystępuje do założenia kolejnej smyczy, obroży i kagańca polskiemu przedsiębiorcy. Myślę, że KSeF to jest już obroża kolczatka. [...] Po pretekstem śrubowania norm, upraszczania, w istocie buduje się system kontroli i inwigilacji, a w logicznej konsekwencji także reglamentacji dostępu do rynku – powiedział Grzegorz Braun.

Polski europoseł powiedział, że w istocie KSeF jest sprzeczny nie tylko z prawem naturalnym, ale także z polską Konstytucją.

twitterCzytaj też:

Tak Roman Kluska ostrzegał przed systemem KSeF. "Przecież to jest nierealne"Czytaj też:

Prezerwatywy na fakturze dla premiera. Burza wokół KSeF po internetowym żarcie