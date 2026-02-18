Tak Roman Kluska ostrzegał przed systemem KSeF. "Przecież to jest nierealne"

Mówiąc o opresyjnych biurokratycznych regulacjach nałożonych w Polsce na działalność gospodarczą, Roman Kluska zwrócił uwagę na Krajowy System e-faktur. Przedsiębiorca zauważył nadchodzące kłopoty na długo przed wejściem tego systemu w życie.

– Ci, którzy tworzą i wdrażają ten system, przewidują, że nie będzie on działał dobrze, dlatego że przewidują od razu niesymetryczność, że jeżeli wystąpią awarie po stronie rządowej, to nie ma żadnych konsekwencji i nic się nie dzieje – mówi Kluska na nagraniu przypomnianym niedawno w mediach społecznościowych.

Kluska o rygorach KSeF: Na wsiach będą niewykonalne

– To jest system, który obowiązuje wszystkich, od rolnika po małego przedsiębiorcę gdzieś na dalekiej wsi, każdego. I ten system, po jego wdrożeniu za rok będzie miał ogromną sankcję. Stuprocentowa kara, jeżeli w ciągu doby nie prześle się do systemu centralnego wystawionej przez siebie faktury – zwrócił uwagę. Kary zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

– Być może w Warszawie czy w dużych miastach jest to realne. Ale ja wiem, jak działa internet w mojej wsi, kiedy przerwy w transmisji są na porządku dziennym. [...] Wystarczy, że przyjadą na Święta turyści w góry. I my w zasadzie od Świąt Bożego Narodzenia do końca ferii mamy bardzo utrudnione nawet zwykłe telefonowanie, ponieważ przyjeżdża tyle osób, że system dla mieszkańców będących dalej od nadajników, nie funkcjonuje – powiedział Kluska.

– Jak twórcy tego systemu wyobrażali sobie Polskę peryferyjną, która w ciągu doby ma dostarczyć wszystkie faktury do systemu centralnego? Przecież to jest nierealne, przy dzisiejszym poziomie infrastruktury absolutnie niemożliwe – tłumaczył przedsiębiorca.

Kolejna opresyjna regulacja to kody księgowe, gdzie również przedsiębiorcom będą grozić kary, a jednocześnie nie wiedzą oni, jak ma to funkcjonować.

facebook

Po wprowadzeniu systemu przez rządzących poświęciliśmy tej tematyce jeden ze styczniowych numerów tygodnika "Do Rzeczy", w którym Łukasz Warzecha pisał, że KSeF w sztuczny sposób wygeneruje liczne problemy dla przedsiębiorców, pokazuje przeklęte dziedzictwo socjalizmu w Polsce.Czytaj też:

Prezerwatywy na fakturze dla premiera. Burza wokół KSeF po internetowym żarcieCzytaj też:

Warzecha: Tej wady KSeF patrzący z zewnątrz nie zobaczą