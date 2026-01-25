"Do Rzeczy" nr 5: Przeklęte dziedzictwo socjalizmu

- Nadregulacja jest działaniem na rzecz zniszczenia małych i średnich firm oraz wyparcia ich przez największe przedsiębiorstwa. Ręka w rękę w tej dziedzinie działają największe polskie partie polityczne – pisze Łukasz Warzecha w tekście “Dociskanie prywaciarzy”.

Na łamach nowego numeru „Do Rzeczy” również:



– Czy Karol Nawrocki powinien przyjąć członkostwo w tworzonej przez USA Radzie Pokoju? A może przeciwnie, tak jak prezydent Francji, odmówić z punktu, demonstracyjnie? – rozważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Polska między Waszyngtonem a Berlinem”.

– Niebinarny bizon, transpłciowy elf, dwie mamy lub dwóch tatusiów zamiast tradycyjnego modelu rodziny... Dostępne w streamingu produkcje dla dzieci przesiąknięte są treściami ideologicznymi – alarmuje amerykańska organizacja, która przeanalizowała skalę tego zjawiska na Netflixie – zauważa Radosław Wojtas w artykule “Zaimki w piaskownicy”.

– Jeśli dziś tradycjonalizm integralny niepokoi lewicę systemową, czyli choćby aktywistów z kręgu Instytutu Narutowicza, to przypuszczalnie dlatego, że jego wpływ można dostrzec w alt right, czyli ruchu, który mocno miesza w polityce amerykańskiej – stwierdza Filip Memches w tekście “Tradycja Pierwotna i jej wrogowie”.

– W XXI w. mianem pretorianów określa się potocznie najwierniejszych zwolenników różnego rodzaju liderów, często mając na myśli niestroniące od przemocy bojówki. Nazwa ta sięga korzeniami czasów antycznych, gdy rzymskich cesarzy ochraniały tzw. kohorty pretoriańskie. Jak jednak szybko przekonać mieli się władcy imperium, przy odrobinie nieuwagi, reżimowi opartemu na mieczach bardzo szybko mogą zagrozić ci, którzy owe miecze dzierżą… – pisze Łukasz Czarnecki w tekście “Pod znakiem skorpiona”.

– Jedność ruchu MAGA jest zagrożona. Jeśli zwycięży frakcja syjonistów/interwencjonistów, to Trump może powrócić do polityki rodem z epoki George’a W. Busha, alienując całkowicie swoich lojalnych zwolenników. Jeśli wygrają realiści, to Ameryka może zrzucić z siebie imperialne szaty, zmieniając kompletnie dotychczasowy układ sojuszy – zauważaMichał Krupaw artykule “Byli trumpiści kontra Trump”.

W najnowszym numerze również Jacek Pałkiewicz o życiu na zasypanej śniegiem rosyjskiej Kamczatce.

