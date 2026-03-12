Co ogłosi prezydent? "Spodziewam się ważnych informacji dla Polaków"

Jak wskazywali rządzący, ustawa umożliwia powołanie specjalnego, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) funduszu, za pośrednictwem którego będą mogły być wydawane pieniądze z programu SAFE. Polska ma otrzymać środki z niskooprocentowanych pożyczek na realizację 139 projektów, które są tajne.

Rząd apeluje do prezydenta o szybkie podpisanie ustawy. Z kolei opozycja na czele z PiS oczekuje weta. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, na SAFE zyskają Niemcy.

Według Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocnik rządu ds. SAFE, sprzeciw prezydenta nie powstrzyma rządu przed podpisaniem umowy w Brukseli, jeśli tak zdecyduje premier.

Fogiel: Albo warunkowość, albo propozycja prezesa NBP

Do planowanego orędzia prezydenta Nawrockiego odniósł się w czwartek na antenie Radia Zet Radosław Fogiel, poseł PiS.

– Po wieczornym orędziu prezydenta dziś, spodziewam się ważnych, istotnych dla Polaków informacji. Niech nikt nie oczekuje, że je będę zapowiadał, co powie prezydent, nawet gdybym to wiedział – powiedział parlamentarzysta.

Jak zaznaczył Fogiel: „jeżeli chce prezydent wygłosić orędzie, to znaczy, że ma Polakom coś ważnego do powiedzenia, tym, co go wybrali oraz tym, co nie wybrali – chce przekazać bezpośrednio, bez medialnych pośrednictw, manipulacji”.

– Nie wiem czy będzie weto ws. SAFE, wiem, że to rozwiązanie SAFE z UE w tej formule w jakiej jest, czyli przede wszystkim warunkowość, bo reszta rzeczy w sumie jest wtórna, ale warunkowość, czy spętanie naszych decyzji, to powinno być zawetowane – podkreślił poseł Prawa i Sprawiedliwości.

– Tym bardziej, że mamy alternatywę – albo mamy warunkowość, albo mamy propozycję prezesa NBP, bez żadnych warunków i bez żadnych politycznych kajdan – dodał Radosław Fogiel.

