Czy prezydent powinien podpisać ustawę o SAFE? Jest sondaż

Takie są wyniki sondażu pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24, który przeprowadzono w dniach 11-12 marca.

O tym, że prezydent "zdecydowanie powinien" podpisać ustawę wdrażającą program SAFE przekonanych jest 32 proc. badanych. Odpowiedź "raczej powinien" wybrało 21 proc. respondentów. Za podpisaniem ustawy opowiedziało się w sumie 53 proc. pytanych.

Odpowiedź "nie powinien" wybrało 25 proc. badanych, z czego "raczej nie powinien" – 8 proc., a "zdecydowanie nie powinien" – 17 proc.

22 proc. respondentów wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Czy prezydent powinien podpisać ustawę o SAFE? Nowy sondaż

Sondaż wykazał, że częściej zwolennikami podpisu pod ustawą o SAFE są mężczyźni (55 proc.) niż kobiety (52 proc.). O tym, że prezydent powinien poprzeć unijną pożyczkę na inwestycje w obronność przekonanych jest 66 proc. osób w więku 70 i więcej lat, ale też 55 proc. najmłodszych badanych (18-29 lat).

Za podpisaniem ustawy opowiedziało się 95 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, 22 proc. głosujących na Prawo i Sprawiedliwość oraz 37 proc. zwolenników Konfederacji.

Ustawa umożliwia powołanie specjalnego, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) funduszu, za pośrednictwem którego będą mogły być wydawane pieniądze z programu SAFE. Polska ma otrzymać środki z niskooprocentowanych pożyczek na realizację 139 projektów, które są tajne.

Rząd apeluje do prezydenta o szybkie podpisanie ustawy. Z kolei opozycja na czele z PiS oczekuje weta. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, na SAFE zyskają Niemcy.

Według Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocnik rządu ds. SAFE, ewentualny sprzeciw prezydenta nie powstrzyma rządu przed podpisaniem umowy w Brukseli, jeśli tak zdecyduje premier.

Czytaj też:

Prezydent Nawrocki wygłosi dzisiaj orędzie