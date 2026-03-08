Mentzen zwrócił się do Czarnka. Jest odpowiedź

W sobotę podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w hali "Sokół" w Krakowie Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem jego ugrupowania na premiera jest Przemysław Czarnek. Wybór ten był i wciąż jest szeroko komentowany w sieci. Głos zabrali zarówno zwykli internauci, jak i dziennikarze i politycy. Wśród nich był jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, który zwrócił się bezpośrednio do Czarnka.

Mentzen skomentował wybór Czarnka. Seria pytań do kandydata PiS na premiera

"Gratulacje Przemku! Jak widzę Kaczyński zaproponował w PiS kompromis. Będziesz teraz twarzą PiS, ale w zamian jest zakaz krytykowania rządów Morawieckiego" – zaczął swój wpis na platformie X. Po tych słowach zadał politykowi PiS kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczyło oceny polityki covidowej Prawa i Sprawiedliwości. Drugie, czy dziś również podjąłby decyzję o zamknięciu w tamtym okresie szkół oraz co myśli o zamknięciu kościołów. Dalej Mentzen zapytał Czarnka o to, jak ocenia zgodę Mateusza Morawieckiego na Zielony Ład, KPO, unijne podatki i unijny dług.

"Czy dalej jesteś za KSeF i systemem kaucyjnym, które wprowadziliście?" – zapytał. Kolejne pytania dotyczą polityki migracyjnej PiS, Nowego Ładu, polityki PiS wobec Ukrainy, zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej "pod dyktando Izraela w kilka godzin". W ostatnim pytaniu Mentzen zapytał kandydata PiS na premiera, czy premier Izraela Benjamin Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym.

Czarnek reaguje na wpis Mentzena

Wpis lidera Konfederacji doczekał się reakcji Przemysława Czarnka. "Drogi Sławku. Dziękuję Ci za szczere – jak mam nadzieję – gratulacje. Podyskutujmy. Odpowiem Ci kompleksowo na wszystkie Twoje wątpliwości i pytania. Prywatnie i publicznie. Bo i ja i Ty – jak wierzę – mamy to samo zdanie, które już kilka miesięcy temu Ci napisałem na X.... Polska potrzebuje odpowiedzialnego rządu prawicy" – napisał polityk PiS.

Mentzen zgodził się z Czarnkiem, że "tym razem potrzebujemy rządu odpowiedzialnej prawicy".

"Będziemy mieli wiele miesięcy na wyjaśnienie powyższych kwestii" – podsumował.

