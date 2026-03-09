"Te rzeczy budzą zniesmaczenie". Bosak przedstawił listę zarzutów wobec Czarnka

Przemysław Czarnek został wskazany na kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Były minister edukacji narodowej to wyrazista postać na polskiej scenie politycznej. Czy zatem możliwe jest zawarcie koalicji z Konfederacją? Jeden z jej liderów, Krzysztof Bosak nie ukrywa, że nie jest zachwycony wyborem prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

– Uważam, że to jest po prostu stary PiS w tej samej odsłonie, w której wyborcy byli nim zniesmaczeni w momencie, kiedy tracił władzę. Wystarczy popatrzeć na to, co firmował Przemysław Czarnek, będąc w rządzie, na temat czego milczał. Jakie programy były uruchamiane, jakie ustawy wychodziły z ministerstwa – powiedział Bosak.

Bosak krytykuje Czarnka

Wicemarszałek Sejmu przekonywał, że były szef MEN "ma na koncie bardzo wiele wypowiedzi proimigracyjnych". Z tego powodu Czarnek "nie ma żadnej wiarygodności w sektorze rzeczywiście skrajnie prawicowym". Poseł Konfederacji wskazywał również na projekty ustaw, okrzyknięte przez media "lex Czarnek 1" i "lex Czarnek 2", przeciwko którym protestowała jego partia. Na liście zarzutów znalazły się również niejasności w kwestii dotacji na organizacji trzeciego stopnia oraz polityczne układy na Lubelszczyźnie.

– To są wszystko rzeczy, o które uważam, że kandydat na premiera powinien być zapytany i u nas one budzą zniesmaczenie. To nie jest nasza bajka – stwierdził Bosak.

Czarnek kandydatem na premiera

W sobotę w krakowskiej hali "Sokół" PiS zaprezentowało swojego kandydata na premiera. Jest nim były minister edukacji, wiceprezes tej partii Przemysław Czarnek. Polityk zabrał głos tuż po przemówieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Czarnek mówił ponad godzinę, w swoim wystąpieniu zaatakował obecny rząd i samego Donalda Tuska. Mówił również m.in. o polityce energetycznej państwa, cenach prądu i ostro krytykował odnawialne źródła energii. – Nie mamy żadnego Zielonego Ładu, żadnych "OZE-sroze" dofinansowanych z dopłat. My mamy nasz miks węglowy, mamy nasze bogactwa naturalne i wara nam od nich – podkreślał, zapowiadając odejście od unijnej polityki klimatycznej.

Czytaj też:

Czarnek ostro o Bosaku: Kłamie i idzie w retorykę PlatformyCzytaj też:

Bosak krytykuje kandydaturę Czarnka i uderza w Tuska. "To jest absurd"