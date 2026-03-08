Bosak krytykuje kandydaturę Czarnka i uderza w Tuska. "To jest absurd"

Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Kandydaturę byłego ministra edukacji narodowej, ogłosił w sobotę w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński.

Przemysław Czarnek kandydatem PiS na premiera

Prezes PiS, prezentując Przemysława Czarnka jako kandydata na przyszłego premiera, wyraził przekonanie, że jest on obecnie właściwym człowiekiem do tej funkcji.

– W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, proszę państwa, musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek – powiedział Jarosław Kaczyński.

Bosak krytykuje kandydaturę Czarnka i uderza w Tuska

Kandydaturę Przemysława Czarnka skomentował w Polsat News wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.

– Poznałem Przemysława Czarnka w trakcie konsultacji u prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zmian w sądownictwie, podczas których jego linia była taka, że „wszystko zrobiliśmy okej, w ogóle nie ma problemu”. No i parę lat później, każdy może sobie ocenić, czy wszystko było okej. Moim zdaniem było bardzo nie okej – mówił.

Krzysztof Bosak ocenił, że Przemysław Czarnek „to jest człowiek, który był umoczony we wszystkie te rzeczy, które PiS robił, kiedy rządził”.

Przy okazji wicemarszałek Sejmu skrytykował premiera Donalda Tuska, który w sobotę napisał na platformie X: „A więc trzy Konfederacje przeciwko nam. Nie ma czego się bać, ale nie można ich lekceważyć. Jedno jest pewne: w 2027 Polskę czeka gra o wszystko”.

– Manipulacje Tuska, że to jest jakaś „Konfederacja 3.0”, to jest absurd. To znaczy Tusk jak zwykle próbuje bazować na tym, że wyborcy mają pamięć złotej rybki i nie pamiętają, co się działo trzy lata temu – powiedział.

Zdaniem Krzysztofa Bosaka „wyborcy Konfederacji doskonale pamiętają, co było trzy lata temu, nie chcą powrotu patologii rządu PiS-u, nie chcą patologii rządu Tuska, chcą uczciwego państwa, dobrze, prawidłowo zorganizowanego”. – Moim zdaniem Przemysław Czarnek go nie gwarantuje – stwierdził.

