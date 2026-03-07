Czarnek zwrócił się do Ukraińców. Padły mocne słowa

Podczas sobotniej konwencji PiS w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera będzie Przemysław Czarnek. Polityk w swoim ponad godzinnym przemówieniu odniósł się m.in. do wojny na Ukrainie i polskiej pomocy.

twitter

Czarnek: To dzięki Polsce i rządowi PiS Ukraina jeszcze żyje

– Pomogliśmy im w naszym interesie, w interesie Polski, żeby tanki rosyjskie nie stanęły w Dorohusku i Hrebennem. Żeby ruski nie wjechał do Polski. W tym naszym interesie będziemy dalej pomagać, ale żądamy szacunku od pana Zełenskiego, od władz Ukrainy – mówił Czarnek.

W jego opinii to dzięki Polsce i rządowi PiS Ukraina "jeszcze żyje". – I niech żyje, niech przetrwa tę brutalną, ludobójczą napaść putinowskiej Rosji – to jest w naszym interesie. O to walczyli nasi wybitni mężowie stanu w przeszłości, żeby między Polską a Rosją była Białoruś, Ukraina – potrzebujemy tego bufora. I w tym interesie będziemy pomagać, ale jeśli we władzach Ukrainy będziemy mieli partnera, a nie bezczelność – zaznaczył.

Ekshumacje na Wołyniu. "Nie będziecie więcej z nami grać"

Odnosząc się do Polaków, którzy w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji przyjmowali Ukraińców pod swój dach, Czarnek przekonywał, że osobiście zna rodziny z Lubelszczyzny, które "mają krewnych pomordowanych na Wołyniu, a przyjmowały z otwartymi rękami chrześcijanina, który przychodzi w potrzebie".

– Nie patrzyli, czy ktoś jest z rodziny banderowskiej, czy nie. O to żaden Polak nie pytał. A dzisiaj bezczelność władz Ukrainy dalej blokuje nam możliwość odkopania szczątków ludobójczo pomordowanych Polaków na Wołyniu przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA i dalej z nami grają. Nie będziecie więcej z nami grać – oświadczył polityk PiS.

Czytaj też:

"Polska jest dziś zmęczona tym duszeniem". Czarnek ogłasza plan na rządy PiSCzytaj też:

"Nie będzie jeńców, będzie krew". Gorąco po decyzji KaczyńskiegoCzytaj też:

"Pusty łbie". Czarnek uderza w Tuska i miażdży politykę koalicji