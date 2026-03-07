Polaków zapytano, która frakcja w PiS ma rację. Zaskakujące wyniki sondażu

„Która frakcja w PiS ma Pani/Pana zdaniem rację w sporze dotyczącym oceny rządów PiS w latach 2015-2023, który toczy się w tej partii?” – brzmiało pytanie zadane w sondażu SW Research dla portalu rp.pl.

Która frakcja w PiS ma rację? Wyniki sondażu

12,9 proc. badanych wskazało, że rację w PiS ma frakcja, której liderem jest były premier Mateusz Morawiecki.

10,5 proc. przyznało rację frakcji, której liderami są Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek, Patryk Jaki oraz Jacek Sasin.

30,6 proc. Polaków uważa, że każda z tych frakcji w PiS ma w jakimś stopniu rację.

46,1 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie mam zdania/jest mi to obojętne”.

Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research, komentując wyniki sondażu, zauważyła, że „rację po części obu stronom sporu przyznaje częściej niż co trzecia osoba z wykształceniem podstawowym (35 proc.) i podobny odsetek respondentów (36 proc.), których dochody mieszczą się w granicach 3001 zł – 5000 zł”. „Częściej niż pozostali taką opinię wyrażają badani z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców (37 proc.)” – dodała.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4 marca 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Czytaj też:

Kaczyński zdecydował. Morawiecki musi się tłumaczyćCzytaj też:

Nie tylko Morawiecki. Sprawa Jakiego przed komisją etyki PiS