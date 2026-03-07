PiS ma powody do niepokoju? Są wyniki nowego sondażu

Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” w nowym sondażu zapytał Polaków, czy ich zdaniem PiS pozostanie po wyborach główną partią prawicową.

PiS pozostanie główną partią prawicową? Wyniki sondażu

Po wyłączeniu odpowiedzi osób niezdecydowanych, wyniki pokazują wyraźny podział opinii, choć z lekką przewagą przekonania, że PiS utrzyma pozycję.

Łącznie 54 proc. badanych twierdzi, że partia pozostanie najważniejszą siłą po prawej stronie sceny politycznej (z czego 14 proc. „zdecydowanie tak” uważa, zaś 40 proc. jest zdania, że „raczej tak”).

Przeciwnego zdania jest 46 proc. ankietowanych. Nie wierzą oni w utrzymanie dominacji przez PiS. 29 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie”, zaś 17 proc. twierdzi, że PiS „zdecydowanie nie” będzie główną partią prawicową.

Eksperci komentują wyniki badania

Politolog, prof. Kazimierz Kik, komentując wyniki sondażu, zauważył, że „w okresie opozycyjnym PiS przestało być pierwszą siłą polityczną w Polsce”.

– Wpływają na to przede wszystkim podziały wewnętrzne, a dalszy los ugrupowania będzie zależał od kilku czynników. Należy do nich rozwój sytuacji na Ukrainie, wojna na Bliskim Wschodzie oraz fakt, że czas działa na niekorzyść Jarosława Kaczyńskiego, który przechodzi na emeryturę. Prezes PiS zaostrza ton, czyli zawęża swoją bazę i nie wiadomo, czy zdoła odzyskać elektorat – ocenił.

Politolog zauważył też ewentualną możliwość rozłamu i odejście frakcji Mateusza Morawieckiego jako czynnik destrukcyjny.

Z kolei Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego, stwierdził, że będzie trudno rywalizować z alternatywami na prawicy.

– Wyborcy mają dwie opcje: z jednej strony bardziej systemową Konfederację, a z drugiej zdecydowanie antysystemową Konfederację Korony Polskiej. Radykalizacja raczej nie wchodzi w grę, bo bardziej radykalni są Mentzen i Braun – ocenił.

Zdaniem eksperta „PiS może skręcić w kierunku centrum, co proponuje Morawiecki, ale tam też są oczywiste alternatywy”. – Wydaje się, że PiS nie będzie już hegemonem. Kto wie, może po wyborach będzie musiał zawrzeć koalicję nie tylko z Konfederacją, ale też z Braunem, a to będzie wymagało znacznych ustępstw – dodał.

Sondaż wykonano w dniach 25-26 lutego 2026 roku na próbie 988 dorosłych Polaków.

