Tylu Polaków wróciło do kraju z Bliskiego Wschodu. Podano liczbę

„W ramach ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu od 1-7 marca do Polski wróciło już 5 tys. 643 osób. Kolejne loty trwają. Obecnie w powietrzu są też trzy samoloty rządowe, które dziś zabiorą z Rijadu Polaków ewakuowanych z Kataru” – poinformował Jan Grabiec na platformie X.

twitter

Atak Izraela i USA na Iran

W ubiegłą sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu

W środę premier Donald Tusk poinformował, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i skierował taki wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych, podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski zapewnił w piątek, że służba dyplomatyczno-konsularna pracuje „w trybie 24-godzinnym”.

– Codziennie zbiera się zespół zarządzania kryzysowego i praktycznie skończyliśmy już ewakuację z Izraela, Jordanii i Libanu – powiedział szef MSZ.

Radosław Sikorski w piątek informował, że z Jordanię opuściło około 800 osób, a Izrael 360 osób.

Czytaj też:

Tusk podał liczbę. Tylu Polaków ewakuowano z Bliskiego WschoduCzytaj też:

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Są nowe informacje