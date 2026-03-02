Pilna narada. Wezmą w niej udział przedstawiciele rządu i prezydenta

We wtorek o godz. 8:00 w Centrum Operacyjnym MON przy ul. Klonowej w Warszawie odbędzie się spotkanie rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa – podało Polsat News. W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele prezydenta. Tematem rozmów będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie.

Komitet Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych to kluczowy organ rządu, koordynujący politykę obronną, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni oraz reagowanie kryzysowe. Przewodniczy mu szef MON, a w skład wchodzą przedstawiciele kluczowych resortów.

USA i Izrael zaatakowały Iran

W sobotę rano Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, zabijając setki cywilów oraz dziesiątki wojskowych i polityków, w tym najwyższego przywódcę, ajatollaha Alego Chameneia i dowódcę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammada Pakpoura. W odpowiedzi Iran wystrzelił pociski i drony na Izrael oraz amerykańskie bazy w krajach arabskich: Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Bahrajnie i Jordanii.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w niedzielę, że operacja przeciwko Iranowi o kryptonimie "Epicka Furia" może potrwać cztery tygodnie. Potwierdził też śmierć trzech amerykańskich żołnierzy, nie podając szczegółów na temat okoliczności ich śmierci.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje, aby nie podróżować na Bliski Wschód. MSZ uruchomiło dodatkową infolinię dla polskich obywateli przebywających w tym regionie. Zaapelowało także o rejestrowanie się w systemie Odyseusz. To darmowy serwis MSZ, umożliwiający rejestrację podróży zagranicznych. Dzięki niemu resort spraw zagranicznych może szybko zlokalizować Polaków, powiadomić o zagrożeniach i sprawnie udzielić pomocy konsularnej w sytuacjach kryzysowych.

Rzecznik prasowy MSZ Maciej Wewiór przekazał w niedzielę, że Polska nie wyśle samolotów po Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. – W momencie, kiedy skończą się działania wojenne, kiedy przestaną latać pociski, drony, kiedy będzie to bezpieczne, nasi obywatele wrócą do Polski – podkreślił, wskazując, że podobne decyzje podjęły także inne kraje. Zwrócił również uwagę na to, że z Izraela można dostać się drogą lądową do Egiptu, z którego wciąż latają samoloty.

