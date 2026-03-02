Spotkanie z udziałem polskiego ministra odwołane. W tle atak drona

Cypryjskie media podały, że brytyjska baza Akrotiri na Cyprze została trafiona przez drona. Informację potwierdził prezydent kraju Nikos Christodoulides, precyzując, że był to irański bezzałogowiec typu Shahed. Incydent nie skutkował na szczęście żadnymi ofiarami, ale doprowadził do "niewielkich szkód".

– Chcę jasno powiedzieć: nasz kraj nie uczestniczy w żadnej operacji wojskowej i nie zamierza uczestniczyć w żadnej operacji wojskowej – powiedział prezydent Cypru, cytowany przez agencję prasową Reutera. Zaznaczył, że jest w stałym kontakcie z przywódcami państw europejskich.

Odwołano spotkanie unijnych ministrów

Od 1 stycznia Cypr sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Motto prezydencji to: "Autonomiczna Unia. Otwarta na świat". Główne priorytety obejmują wzmocnienie bezpieczeństwa i obronności, zwiększenie konkurencyjności, zieloną i cyfrową transformację oraz negocjacje długoterminowego budżetu UE.

W związku z atakiem drona na brytyjską bazę Akrotiri cypryjska prezydencja odwołała spotkanie unijnych ministrów ds. europejskich. W posiedzeniu miał uczestniczyć polski minister Ignacy Niemczycki. – Dziś przed godz. 9:00 prezydencja cypryjska poinformowała nas o odwołaniu nieformalnego spotkania ministrów ds. europejskich w Nikozji – powiedział Niemczycki w rozmowie z RMF FM. – Powodem jest odwołanie części lotów na Cypr – dodał.

Von der Leyen komentuje

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zabrała głos w sprawie uderzenia drona w brytyjską bazę na Cyprze.

"Rozmawiałam z prezydentem Christodoulidesem, który opowiedział mi o jedynym incydencie, do którego doszło krótko po północy. Bezzałogowy statek powietrzny zaatakował brytyjską bazę w Akrotiri. Chociaż Republika Cypryjska nie była celem, chcę to jasno powiedzieć: w obliczu jakiegokolwiek zagrożenia stoimy ramię w ramię, stanowczo i jednoznacznie po stronie naszych państw członkowskich" – napisała na platformie X.

