Patriarcha Cyryl składa kondolencje po śmierci Chameneiego

Iran twierdzi, że w atakach przeprowadzonych przez USA i Izrael zginęło ponad 550 osób. Zabity został m.in. najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei. Patriarcha Moskwy nie kryje smutku z powodu tych wydarzeń.

"Proszę przyjąć moje głębokie kondolencje w związku z zabójstwem najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki Iranu ajatollaha Ali Hosejni Chameneiego i jego krewnych. Zmarły był człowiekiem głębokich przekonań religijnych, przywódcą duchowym i narodowym, silny duchem i charakterem. Proszę przekazać rodzinie i bliskim zmarłego słowa współczucia i wsparcia" – napisał patriarcha Cyryl

Operacja "Epicka Furia". Trump powiedział, ile może potrwać

Wojska irańskie ostrzeliwują Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Katar i inne państwa regionu w odwecie za izraelsko-amerykański atak na Iran, w którym zginął najwyższy przywódca, ajatollah Ali Chamenei, oraz wielu wysokich rangą wojskowych i urzędników reżimu.

Donald Trump od wielu miesięcy ostrzegał, że zaatakuje Iran, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Władze w Teheranie zaprzeczają, że dążą do budowy broni jądrowej.

Prezydent USA przekazał w niedzielę (1 marca), że operacja przeciwko Iranowi o kryptonimie "Epicka Furia" może potrwać cztery tygodnie. Potwierdził też śmierć trzech amerykańskich żołnierzy, nie podając szczegółów na temat okoliczności ich śmierci.

Rośni liczba ofiar

Od czasu rozpoczęcia w sobotę nalotów amerykańsko-izraelskich w Iranie zginęło co najmniej 555 osób – podał w poniedziałek (2 marca) Reuters, powołując się na irańskie media i Czerwony Półksiężyc.

Agencja zwraca uwagę, że odwetowe ataki Iranu w Zatoce Perskiej wywołały największe perturbacje w regionie od czasu pandemii COVID-19 – paraliż na lotniskach, wstrzymanie operacji w portach i wstrząs na rynkach finansowych.

