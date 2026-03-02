Podczas XI. Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, Dorota Gawryluk przeprowadziła rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim. Dziennikarska zwróciła uwagę na „czarne chmury nad polską gospodarką”, na które wskazywać miałyby agencje ratingowe.

Agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie A- z perspektywą negatywną

W piątek agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie A- z perspektywą negatywną. Negatywna perspektywa odzwierciedla prognozy utrzymania się wysokich deficytów fiskalnych i szybkiego wzrostu długu publicznego.

Karol Nawrocki, pytany, czy sytuacja ta wynika z „wrogiego kursu między rządem a prezydentem”, odpowiedział, że nie czuje swojego wrogiego nastawienia do rządu, tylko „próbę usystematyzowania współpracy”.

– Nie wiem, czy ona się uda, czy ona się nie uda. Natomiast jeśli wszystkie agendy rządowe starają się pozostawać w starciu z polskim prezydentem, no to wtedy mamy pewien rodzaj konfliktu – podkreślił.

Prezydent dodał, że cały czas pracuje na to, aby „w wielu sektorach życia publicznego w Polsce to napięcie było mniejsze”.

Dodał, że Pałac Prezydencki jest otwarty na spotkania też z ministrami polskiego rządu.

Nawrocki uderza w rząd. "Sytuacja niedopuszczalna"

Prezydent zauważył, że kiedy chce zawetować daną ustawę i jej zapisy mu się nie podobają, to stara się to konsultować, co „często przynosi skutki”.

– Natomiast sytuacja, w której udaje się w Polsce, czy rząd udaje, że nie ma prezydenta i nie trzeba nic z prezydentem negocjować, jest niedopuszczalna – ocenił.

Zdaniem Karola Nawrockiego, aby sytuacja wokół finansów publicznych była lepsza, to „rząd powinien uświadomić sobie, że Polacy wybrali prezydenta, którego nie wymarzył sobie rząd”.

– Trudno, (…) żebym ja, mówiący w całej kampanii wyborczej, że nie będę podpisywał podniesienia podatków, nagle spoglądając na problemy finansowe stworzone przez polski rząd i na agencje ratingowe powiedział: „jednak będę podpisywał” – dodał prezydent.

