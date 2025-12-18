Prezydent podpisał 15 ustaw, trzy zawetował

Lista podpisanych przez głowę państwa aktów normatywnych przedstawia się następująco:

1. Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026.

2. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, ustawę o systemie informacji oświatowej, ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz niektórych innych ustaw.

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

5. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

6. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

7. Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

8. Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

9. Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

10. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

11. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

12. Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o podatku akcyzowym.

13. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej w sprawie zatrudniania lokalnych pracowników cywilnych, podpisanego w Warszawie dnia 20 lutego 2025 r. oraz w Stuttgarcie dnia 3 kwietnia 2025 r.

14. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

15. Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

– Dziś podpisałem ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela. To pierwszy krok do normalizacji zasad wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe – oświadczył wieczorem Karol Nawrocki na nagraniu opublikowanym na prezydenckiej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Zgodnie z przepisami wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe będzie przysługiwało w każdym przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych mu godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć.

Prezydent Nawrocki zawetował trzy ustawy

Jednocześnie Prezydent zawetował trzy ustawy:

1. Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

2. Ustawę z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. – chodzi o podwyżkę podatku od cukru.

3. Ustawę z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

"Chaos i ideologizacja szkoły"

Karol Nawrocki przypomniał swoją deklarację z kampanii wyborczej zawartą w programie "Plan 21", że jako prezydent nie będzie podpisywał ustawy podwyższających podatki.

Prezydent oznajmił, że zawetował ustawę o reformie oświaty, tzw. ustawę 26 m.in. z uwagi na jej ideologiczny charakter. – W Pałacu Prezydenckim zorganizowaliśmy specjalne konsultacje z ekspertami, nauczycielami, organizacjami oświatowymi. Po rozmowach z nimi, po ich apelach, nie mogę wyrazić zgody na taką ustawę. To reforma prowadząca do chaosu, ideologizacji szkoły i eksperymentowania na całych rocznikach – wyjaśnił swoją decyzję.

– Polska szkoła potrzebuje spokoju, wiedzy i stabilności, a nie nieprzemyślanych chaotycznych zmian, które zaraz po wprowadzeniu trzeba będzie poprawiać, bo zamiast polepszyć, tylko pogorszą sytuację – tłumaczył. – Jako prezydent RP mam obowiązek powiedzieć tak, gdy ustawy służą obywatelom i powiedzieć nie, gdy im szkodzą. I z tego obowiązku będę się skutecznie wywiązywał – dodał.

