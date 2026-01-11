"Do Rzeczy" nr 3: Grzegorz Braun – bicz na III RP

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Waldemar Żurek usiłuje przykryć swoje niepowodzenia jeszcze intensywniejszym srożeniem się, zapewnianiem, że „nie stchórzy, będzie walczyć”, ogłasza kolejne polityczne akty oskarżenia, zapowiada, że niebawem ogłosi ich jeszcze więcej. Ale na jak długo może to wystarczyć? W gruncie rzeczy zależy to od przypadku i politycznych kalkulacji Tuska. Tylko że jeśli przyjdzie kryzys, to Tusk nie ma kim Żurka zastąpić – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Co po Żurku?”.

– Melchior Wańkowicz jak mógł, unikał przedstawiania okropieństw, które sam widział lub o których słyszał od wiarygodnych świadków opisywanych wydarzeń. Często jednak nie mógł ani ich przemilczeć, ani ubrać w słowa nieporażające czytelnika, mające na uwadze jego wrażliwość – pisze Krzysztof Masłoń w artykule “Nasze dobro narodowe”.

– Brak Polski w negocjacjach dotyczących pokoju na Ukrainie to cenna lekcja dla polskiego społeczeństwa. Zrzucanie całej winy za tę sytuację na polski rząd jest jednak niesprawiedliwe – stwierdza Jan Fiedorczuk w tekście “Polska na bocznym torze”.

– Czytając książkę Waltera Kempowskiego, można dojść do wniosku: lepiej, żeby „tych nazistów” nie było, ale skoro już byli, należało – nie rwąc się zanadto naprzód – wykonywać ich postanowienia i „sprawa czysta” – rozważa Robert Bogdański w tekście “Czy istnieją dobrzy Niemcy?”.

– Rosjanie chwalą się odbudową Mariupola ze zniszczeń wojennych. Z wielką pompą otworzyli słynny teatr, który wcześniej sami zbombardowali. Z miasta uczynili witrynę, która ma pokazać, że pod ich rządami życie na okupowanych terenach wraca do normy – zauważa Maciej Pieczyński w artykule “Okupacja, czyli nowe życie”

– PiS, a następnie KO przygotowały jeden z najbardziej restrykcyjnych i uciążliwych systemów rejestracji faktur na świecie, który korzyści przynieść może jedynie urzędnikom i międzynarodowym korporacjom – pisze Jakub Wozinski w tekście “KSeF, czyli planowany chaos”.

W najnowszym numerze również Łukasz Warzecha o tym, jak polscy politycy pogubili się w sprawie ataku Trumpa na Wenezuelę.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 12 stycznia 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

