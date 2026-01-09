Kaczyński zabrał głos ws. Brauna. Padły mocne słowa

W najnowszym sondażu ugrupowanie Grzegorza Brauna może liczyć na 9,7 proc. głosów, co stanowi wzrost poparcia o 1,6 pkt proc. Nic dziwnego zatem, że coraz częściej jest ona wymieniana jako potencjalny koalicjant Prawa i Sprawiedliwości. Problem w tym, że lider PiS Jarosław Kaczyński jednoznacznie wyklucza możliwość takiej współpracy.

– Uważam go [Grzegorza Brauna – przyp. red.] za polityka, który dalece przekroczył tę granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej. Nie mówię o dzisiejszej Unii, tylko o tej sferze, którą można określić jako sfera naszej cywilizacji. Po prostu on się w tym nie mieści – powiedział Kaczyński podczas piątkowej konferencji prasowej.

Polityk przekonywał, że głosowanie na Konfederację Korony Polskiej jest "całkowicie nieefektywnym głosowaniem", ponieważ "jeżeli Polska chce utrzymać choćby elementarne podstawy swojego bezpieczeństwa, to nowy rząd nie może być rządem z udziałem czy nawet poparciem zwolenników Brauna".

– Uważam po prostu, że ta formacja powinna pozostać na marginesie. Poza tym są jeszcze te kwestie jego różnych obecności w Moskwie etc. etc. Tak że tutaj jest mnóstwo przesłanek, żeby powiedzieć – tu jest granica, my tej granicy nie będziemy przekraczać – podsumował prezes PiS.

PiS chce być liderem prawicy w Polsce

W środę w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa partii. W jego trakcie wybrzmiały kwestie dotyczące tzw. prawej flanki.

Jarosław Kaczyński. Według "Rz", prezes PiS miał zdecydowanie wykluczyć możliwość współpracy z partią Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. – "Nawet za cenę pata" po kolejnych wyborach. Takie słowo padło w wystąpieniu Kaczyńskiego – dodaje inny rozmówca z partii. Kaczyński miał też przestrzegać, że PiS nie może ścigać się z Braunem na radykalizm.

