"To marzenia naszych przeciwników". Kaczyński po naradzie kierownictwa PiS

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości spotkało się w środę w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Po naradzie oświadczenie wygłosił Jarosław Kaczyński. Z informacji przekazanej przez lidera PiS wynika, że rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji bieżącej, w tym gospodarki, energetyki, górnictwa, a także skandalicznego wydarzenia na komendzie policji w Piasecznie. Przypomnijmy, że doszło tam do gwałtu na młodej funkcjonariuszkę. Sprawcą miał być dowódca.

– Przede wszystkim jednak rozmawialiśmy o kwestii dalszego działania i jedności partii w tym działaniu – powiedział Kaczyński, podkreślając, że to działanie nastawione na wybory, by były one zwycięskie dla opcji polskiej, czyli w dużej mierze PiS. – Nie było innych głosów niż te, że to jest jedyna droga – przekonywał.

– Chociaż dyskusje merytoryczne w ramach tej operacji, przygotowania programu, kolejnych konferencji, będą trwały, to z całą pewnością nie będą to dyskusje, które będą miały cokolwiek wspólnego z jakimiś napięciami, już nie mówiąc o rozłamach w partii – mówił. Prezes PiS podkreślał, że są to marzenia przeciwników jego formacji i – jak zapewnił – te marzenia z całą pewnością się nie spełnią.

– PiS z pełnym programem, odwołując się do różnych grup społecznych, różnych potrzeb, ale przede wszystkim do narodu jako całości, pójdzie tą prostą drogą, drogą odmowy zgody na to, żeby Polska była duszona – oświadczył Jarosław Kaczyński. Żeby to nastąpiło, kontynuował, muszą wrócić do władzy ci, którzy potrafią rządzić. – Muszą wrócić do władzy ci, którzy już się sprawdzili, ale oczywiście muszą w tym uczestniczyć także ludzie innego już pokolenia, młodszego, często znacznie młodszego i z całą pewnością w trakcie tego wszystkiego, co pokażemy przed wyborami, państwo się przekonają, że tak właśnie będzie – wskazywał.

