Kaczyński "wzywa na dywanik". Obowiązkowa narada w siedzibie PiS

O zwołanej przez Jarosława Kaczyńskiego naradzie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie informuje TVN24.

Kaczyński zwołuje naradę w siedzibie PiS. Potem wyjazdowe posiedzenie klubu

Do spotkania ma dojść o godz. 14.00 i – jak wynika z ustaleń stacji, obecność na nim jest obowiązkowa.

Nie jest to jednak koniec planów polityków PiS na dzisiaj. Już o 18.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu.

Decyzja lidera PiS ma mieć związek z wciąż napiętą sytuacją w partii związaną z niesłabnącą walką frakcji. Chodzi przede wszystkim o konflikt pomiędzy frakcjami byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz tej skupionej wokół Tobiasza Bocheńskiego, Przemysława Czarnka, Jacka Sasina i Patryka Jakiego.

– Jeśli chodzi o PiS, są w bardzo trudnym momencie. Jarosław Kaczyński wraca po przerwie świątecznej i wzywa na dywanik bardzo konkretne grupy – przekazała dziennikarka TVN24 Arleta Zalewska. Według niej, Kaczyński ma jeden cel: zawieszenie broni. – Bo ja nie wierzę w żadne zakończenie wojny frakcji. To ma być pokaz jedności, przynajmniej próba pojednania tych frakcji – dodała.

Nie pierwsza próba załagodzenia konfliktu. Spotkanie w grudniu bez Morawieckiego

Przypomnijmy, że to nie pierwsze spotkanie, którego celem jest próba załagodzenia sporów w PiS. Poprzednie zostało zorganizowane w połowie grudnia. Na spotkaniu przy Nowogrodzkiej nie stawił się Mateusz Morawiecki. Były premier był w tym czasie na Podkarpaciu.

Oliwy do ognia dolał później Jacek Kurski, który w obszernym wpisie skrytykował byłego premiera oraz fakt, że Mateusz Morawiecki zorganizował własną wigilię, która odbyła się po tej zorganizowanej w siedzibie partii.

