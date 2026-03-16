Nagrody "Polonia Recordatur". Wśród laureatów m.in. Kaczyński i Czarnek

PHALS (Polish-Hungarian-American Leadership Summit) rozwija ideę Polish-American Leadership Summit zorganizowanego w 2018 roku na Florydzie. Podczas wtorkowej gali nagrody zostały przyznane osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do utrwalania roli Polski jako państwa współtworzącego trwałe fundamenty partnerstwa między Polską, Węgrami i USA. Każda nagroda przyznana na gali stanowiła podkreślenie, że strategiczne idee przekuwane w konkretne działania mają moc kształtowania przyszłości Polski oraz budowania trwałych partnerstw w ramach wspólnoty transatlantyckiej.

"W tych trudnych czasach ważna jest współzależność"

Na początku gali głos zabrał wydawca tygodników "Wprost" i "Do Rzeczy" Michał Lisiecki.

– Przyszło nam żyć w ciekawych czasach, one wymagają odwagi – również odwagi dyskusji o trudnych tematach – powiedział twórca PMPG Polskie Media S.A.

Przyznał, że do organizacji podobnych spotkań zainspirował go prezes PiS Jarosław Kaczyński, z którym miał okazję odbyć długą rozmowę.

– Jednym z pomysłów było zorganizowanie inicjatywy PHALS na Florydzie. Inicjatywa była dużym sukcesem i naszym celem było kontynuowanie jej z udziałem kolejnych krajów Trójmorza – mówił Lisiecki. – W tych trudnych czasach ważna jest współzależność i my tę współzależność, również dzięki takim spotkaniom, budujemy – dodał.

Przemówienie wygłosił również redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– W roku 2022 pojechałem na Węgry, do szkoły letniej organizowanej od lat przez Fides i tam wysłuchałem wystąpienia Viktora Orbana. Było to w trakcie największego "uniesienia wojennego". Byłem tak uderzony tym, jak Viktor Orban opowiada, co się dzieje. Było to tak inne, od tego, co się działo w Polsce. Orban analizował interesy, kto wygrywa tę wojnę, kto przegrywa, jaki jest cel. Tego mi tak bardzo brakowało w Polsce, gdzie debaty zastępują emocje. W Polsce ludzie zanim zdążą pomyśleć, wygrywają emocje – powiedział publicysta.

Jak zaznaczył Lisicki, "na Węgrzech odpowiedzialny przywódca wie, co mówi (…) zimno, chłodno, racjonalnie, analizując rzeczywistość". – Opowiedziałem o tym w Polsce i oczywiście spadała na mnie fala ataków, jak można tam myśleć. Cieszę się że nasz tygodnik "Do Rzeczy" tak działa. Tym, co ma zwyciężać, jest rozum i argument – podkreślił.

Mówiąc o nagrodach, powiedział: "My w debatach wiele mówimy o procesach, jak przebiegają, jaki mogą mieć skutek. Za procesami stoją ludzie, którzy podejmują decyzje. I tych ludzi trzeba docenić".

Przedstawiciel administracji Viktora Orbana: Widzę oś Bruksela-Berlin

Następnie głos zabrał podsekretarz stanu w Biurze Dyrektora Politycznego Premiera Węgier dr Márton Ugrósdy.

– Patrzę, co robi Polska, jak walczyła o niepodległość przez całe imperium i szanuję to, jak mocno Polska walczyła, by znaleźć swój kawałek ziemi na tym globie. Mamy podobne doświadczenia i to łączy nasze dwie nacje – powiedział przedstawiciel administracji Viktora Orbana.

– Patrzę na współpracę i widzę podobne zagrożenia z Zachodu i Wschodu – podkreślił.

Przytoczył swoją rozmowę z Saryuszem-Wolskim. – Łączy nas walka o suwerenność w ramach Unii Europejskiej – zaznaczył Ugrósdy.

– Kiedyś narzucano nam, co mamy myśleć i mówić, dzisiaj jest podobnie. Dzisiaj jesteśmy w stanie walczyć o nasze przekonania, o naszą wiarę. Widzę oś Bruksela-Berlin. Tam są osoby, które chcą ograniczyć naszą wolność, o którą walczymy od setek lat. Teraz możemy połączyć nasze wysiłki w walce o tę wolność. Myślę, że są rządy, które rozumieją, że naszym zadaniem jest rozumieć nasze cele – przypomniał przedstawiciel gabinetu Viktora Orbana.

– Mam wrażenie, że społeczeństwu należy oddać demokrację, aby to nie biurokraci decydowali o przyszłości społeczeństw – tłumaczył dr Márton Ugrósdy.

Przedstawiciel Węgier zaznaczył, że są siły, które chcą zainstalować decydentów, którzy nie realizują interesów narodowych, ale można też dostrzec środowiska, które stawiają zupełnie zupełnie inny cel.

– Czy wiara, tożsamość, historia są czynnikami, które łącza jakieś nacje, czy jesteśmy tylko zbiorem jednostek żyjących w jakiejś przestrzeni? Choć to dziwnie zabrzmi, widzę, jak polityka wraca do polityki. Wraca polityka, w której dla ludzi pewne kwestie są ważne, a nie są tylko menadżerami od określonych zadań. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale komunizm pomógł nam odróżniać bzdury od czegoś konkretnego. Inaczej patrzymy na kwestie związane z federalizmem, niż kraje zachodnie, bo my doświadczyliśmy komunistycznego zniewolenia – mówił współpracownik premiera Węgier.

– Zdrowy rozsądek jest bardzo ważny. Również w wyborach. Możemy obiecać, ze o jakąkolwiek ważną rzecz będziecie walczyć, będziemy Was wspierać. Oczywiście możemy się nie zgadzać, ale w kwestiach fundamentalnych musimy się wspierać – zaznaczył.

Czarnek: Musimy rozwijać Trójmorze

Przemówienie wygłosił również poseł PiS Przemysław Czarnek.

– Ogromnie się cieszę, że mogę tu być. W imieniu własnym, a także reprezentując prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Chcę powiedzieć jedno – Europa, UE w szczególności, zmienia się na naszych oczach w ciągu zaledwie ostatnich 20 lat. Nie do takiej UE wchodziliśmy, jaką jest dzisiaj. Nie o taką UE walczyliśmy dla Polski, gdy w 2003 roku uczestniczyliśmy w referendum akcesyjnym. Takie wydarzenia, jak dzisiejszy szczyt liderów Polski i Węgier które to państwa mam nadzieję po zwycięstwie i u nas, i na Węgrzech konserwatywnych sił, będą tworzyć bardzo silną grupę pastw Europy Środkowej, która jest przyszłością UE – mówił były minister edukacji i nauki.

– Jeśli Unia ma mieć znaczenie, rozwijać się dla wolności mieszkańców Europy, nie dla widzimisię lewackich i zacofanych elit, musimy rozwijać Trójmorze, aby na tej bazie współpracować na kierunku transatlantyckim. To przyszłość dla całej UE. O to się módlmy, na to poświęcajmy nasze starania – dodał Czarnek.

"Polacy znakomicie przyczyniają się do rozwoju"

Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch. Przedstawiciel samorządu poczynił słowo wstępne do przyznawania nagród "Polonia Recordatur" (Polska Pamięta), wręczanych liderom biznesu, przedstawicielom świata polityki, nauki i kultury, którzy poprzez swoje działania trwale zapisują się w historii współpracy międzynarodowej i umacniają obecność Polski w kluczowych procesach współczesnego świata.

Wyróżnienia objęły m.in. osiągnięcia w obszarze innowacji i nowych technologii, rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza sektora MŚP, wzmacniania bezpieczeństwa i suwerenności gospodarczej, a także działalności na rzecz edukacji, kultury i dialogu międzynarodowego.

Nagrodę otrzymał Gregory Abbott, gubernator stanu Teksas. Nagrodę w jego imieniu odebrał Bobbie Vickery, szeryf Hrabstwa Calhoun w Teksasie, reprezentant gubernatora w Polsce.

– To dla mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę w imieniu gubernatora stanu Teksas przyjąć nagrodę. Moim zdaniem mamy najlepszego gubernatora w całych Stanach Zjednoczonych. Mamy najlepszego prezydenta, mamy też najlepszego gubernatora w całych USA. Greg Abott zrobił wiele dobrego także dla Polski. Imigracja Polaków do USA w historii rozwijała się bardzo mocno. Przybyliście do naszego stanu w latach 50. XIX wieku. Polacy znakomicie przyczyniają się do rozwoju naszego kraju. Bardzo cieszy nas rozwijający się dialog. Cieszą nas rozmowy wczoraj i dzisiaj. Jeszcze raz w imieniu gubernatora pragnę podziękować naszym polskim przyjaciołom – powiedział szeryf.

Saryusz-Wolski: Sposób na Brukselę to nie exit

Kolejną nagrodę wręczył redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. Jej laureatem został Íjgyártó István, ambasador Węgier w Polsce.

– Współpraca z takimi kolegami jak "Do Rzeczy" to duży honor. Mamy nadzieję, że jako Węgrzy będziemy kontynuować tę robotę – powiedział dyplomata.

Laureatem nagrody został były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski.

– Jeśli chodzi o naszą suwerenność w UE, wciąż jest wiele do zrobienia. Tak jak przekazałem prezydentowi Karolowi Nawrockiemu jako jego doradca, w sprawach UE my i Węgrzy w 100 proc. się zgadzamy. W sprawach polityki zagranicznej nie, ale to wyciągam poza nawias. Punkt po punkcie, w kwestii Unii Europejskiej nasze poglądy są w 100 proc. zgodne, dlatego w przeszłości i w przyszłości powinniśmy współpracować. Aby zrobić to, co powiedział Viktor Orban, czyli "take over Brussels". Sposób na Brukselę to nie exit, na pewno nie polexit. Ten polexit realizuje dzisiaj Donald Tusk poprzez abdykację z obrony polskich interesów – powiedział doradca społęczny prezydenta Karola Nawrockiego.

Jak podkreślił Saryusz-Wolski: "Sposób na Brukselę Viktora Orbana jest naszym sposobem". – Przejąć Brukselę. To jest pomysł Orbana, do którego my się zapisujemy, chcemy współpracować tak jak robiliśmy to wcześniej na różnych forach, również w konkretach. Naszym najbliższym sojusznikiem w walce z Mercosur był rząd Viktora Orbana. O mało co, a byśmy zwyciężyli. Ale będzie więcej obszarów, w których będziemy zwyciężali jeśli uda się zjednoczyć europejską prawicę. Jeżeli wygra Fidesz na Węgrzech, PiS w Polsce, jeżeli parę zwycięskich bitew stoczymy, my prawica europejska. Game changerem absolutnym będzie zmiana we Francji. Ten imperatyw Viktora Orbana, żeby przejąć Brukselę, się spełni. Będziemy mieli do czynienia z Europą wolnych ojczyzn, suwerennych państw narodowych, które szanują swoją tożsamość. Będziemy mogli wrócić do ojców założycieli, chrześcijański demokratów i stworzyć europejską współpracę na modłę, zgodnie z duchem testamentu duchowego, który pozostawił św. Jan Paweł II. Nasz misją jest walczyć o chrześcijańską Europę. Bardzo dziękuję za nagrodę. Ona nie jest za coś, ale akonto czegoś – mówił były wiceszef PE.

Orzeł: Starajmy się reperować Europę w duchu chrześcijańskim

Laureatem nagrody został również dr Pál Attila Illés, konsul generalny Węgier w Polsce w latach 2020-2025.

Węgierski dyplomata posłużył się anegdotą z historii i słowami polskiego szwoleżera, który obiecywał pod Samosierrą okazanie wdzięczności w przyszłości. – Postaramy się w przyszłości podziękować za to wszystko – powiedział dr Pál Attila Illés.

Nagroda "Polonia Recordatur" trafiła też do rąk Józefa Orła, polskiego polityka, filozofa i ekonomisty, a także publicysta i menedżera; posła na Sejm I kadencji. Nagrodę wręczyli Marzena Zielińska, organizator PHALS 2026, prezes Capital Point i Członek Rady Nadzorczej DO RZECZY S.A oraz redaktor naczelny portalu DoRzeczy.pl Karol Gac.

– Trudno mi coś mądrego teraz powiedzieć, bo (…) "to jest za coś, to jest na poczet", a jak ma się 80 lat to się myśli, co jeszcze zrobić. Chyba jeszcze nigdy tak w życiu zapracowany nie byłem

– Myśleć o tym, by Europę zmienić, tylko dlatego że ją władcy zepsuli, to nie jest miłe, bo jak ktoś ci psuje twój dom, w którym twoi przodkowie się dobrze czuli, to najpierw trzeba by było tych psujów wyrzucić i ten dom wyremontować. I to są te dwa zadania, które musimy wypełnić, abyśmy w tym domu czuli się dobrze jako Europejczycy. To wstyd, by w tak cywilizowanej części świat dopuścić tych szkodników, żeby ją zepsuli prawie do fundamentów

– Wydaje się, że analitycy z prawicy przygotowali taki zestaw argumentów, że nie powinno być problemu co do oceny, że SAFE tuskowy to zdrada. Większość, może niezbyt zdecydowana, jednak popiera ten pomysł, a dużo mniej jest mu przeciwne. To pokazuje, jakie zadanie jest przed nami i że bez tego zadania nie zrobimy tego, co potrzeba.

Nawiązując do chrześcijańskich fundamentów Europy, przypomniał postać ks. Ireneusza Skubisia, który stworzył projekt Europa Christi. – Starajmy się reperować Europę w tym chrześcijańskim duchu – powiedział.

Prof. Snopek: To wartość, o którą powinniśmy dbać

Uhonorowany został prof. Jerzy Snopek, dyplomata, ambasador RP na Węgrzech w latach 2016-2022.

– Jestem bardzo zaszczycony i szczęśliwy, że dostałem to wyróżnienie. Rzeczywiście, od kilkudziesięciu lat staram się przybliżać kulturę węgierską rodakom, ale robiłbym to i robiłem niezależnie od wszelkich nagród. Niemniej bardzo miłe jest, że zostaje to dostrzeżone i docenione. Jest mi szczególnie miło, że otrzymuję nagrodę od ludzi, z którymi zawsze w podstawowych sprawach się zgadzałem. Od środowiska, które dzisiaj niezwykle jest mi bliskie dzięki otwartości, odwadze i uczciwości intelektualnej – od środowiska związanego z "Do Rzeczy" – powiedział prof. Snopek.

– Dzieje relacji polsko-węgierskich to dzieje bezprecedensowej przyjaźni. To jest wartość i powinniśmy o nią dbać. Aby byli tacy nasi przyjaciele, na których w sytuacjach trudnych, kryzysowych możemy liczyć i aby oni mogli liczyć na nas, . To ważne mimo kryzysów, także w ostatnich latach. Sympatia narodu, społeczeństwa zawsze brała górę nad koniunkturami politycznymi. Dziękuję bardzo za wyróżnienie – podkreślił laureat.

"Wyraz uznania dla Polonii"

Nagrodę otrzymał Piotr Praszkowicz. działacz polonijny, przedsiębiorca, Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2024.

– Dziękuję bardzo za to wyróżnienia. Traktuje to jako wyraz uznania nie tylko dla mojej skromnej osoby, ale dla Polonii, z którą pracuję i wspieram. Dlatego tym bardziej jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i przekaże całej społeczności polonijnej – powiedział laureat.

Nagrodzona została również firma MOL Polska, a w imieniu przedsiębiorstwa nagrodę odebrał jej prezes zarządu, Richard Austen.

– Wygraliśmy. Dziękuję bardzo. Ta nagroda dla mojej wspaniałej firmy, moich wspaniałych pracowników, dla naszych klientów. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie naszymi klientami. Liczę na dalszą współpracę – powiedział Richard Austen.

Czarnek: Przed nami ogromnie ciężka droga

Do grona laureatów "Polonia Recordatur" dołączył również poseł PiS Przemysław Czarnek.

– Przed nami ogromnie ciężka droga, ale konieczna do pokonania. Od tygodnia przejąłem funkcję maszynisty w pociągu do wolności. Jeśli chcemy zrobić cokolwiek dobrego, musimy iść do wolności, nie tracąc jej treści. Treścią wolności jest prawda. Mamy znakomitego nauczyciela prawdy, św. Jana Pawła II. Za tę prawdę wielokrotnie opluwany, wyszydzany w Polsce. Dziś okazuje się, że ci którzy wyszydzali go za prawdę absolutnie nie mieli racji. Ten nauczyciel mówił, że tylko prawda czyni narody wolnymi – powiedział parlamentarzysta.

Jak zaznaczył, "wolność jest prawem do tego, co się powinno robić, a nie tylko tego, co się chce robić". – Taki jest konserwatyzm. Jeżeli wiemy, że przyczyną nieszczęść na świecie jest fałszywa wizja człowieka, to tylko poprzez dążenie do prawdy możemy ten błąd zwalczać. Dla następnych pokoleń. Dla tych, którzy przyjdą po nas – powiedział były minister edukacji i nauki.

– Redakcji "Do Rzeczy" dziękuję za walkę o prawdę każdego dnia. Często jej słucham i wypatruję. W tej prawdzie musimy budować życie naszych suwerennych państw. Na tej prawdzie opiera się nasza wiara, kultura, tradycja. To też piękne, że różnimy się w polityce zagranicznej z Węgrami, jesteśmy państwami niezależnymi. W Polsce często nie rozumie się, że węgierska polityka jest niezależna. Ale mamy też wspólne interesy. To budowa na nowo, po naszych zwycięstwach w Polsce i na Węgrzech, silnej Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza. Na bazie fundamentu chrześcijaństwa, abyśmy tworzyli wspólną Europę, która będzie współpracowała choćby z Teksasem. Walczmy o prawdę i piękna przyszłość. Jako maszynista, dzięki tej nagrodzie przyznanej akonto, będę walczył jeszcze mocniej – podkreślał Przemysław Czarnek.

Jarosław Kaczyński: Czuję się niezmiernie wzruszony

Uhonorowany został również Jarosław Kaczyński. W jego imieniu nagrodę odebrał poseł PiS Przemysław Czarnek.

"Czuję się niezmiernie wzruszony, że występując w tej szczególnej roli mogę skierować te kilka słów" – napisał były premier.

Prezes PiS podkreślił, że traktuje nagrodę jako "wielki honor" i jest motywacją do jego dalszej pracy dla Polski. "Nie osiągnęlibyśmy tych sukcesów, które osiągnęliśmy (…) gdyby nie mój śp. brat Lech Kaczyński. To on był pomysłodawcą utworzenia Porozumienia Centrum. To dzięki uzyskanej przez niego popularności mogliśmy utworzyć Prawo i Sprawiedliwość" – zaznaczył.

Odnosząc się do idei Międzymorza, prezes PiS ponownie podkreślił rolę Lecha Kaczyńskiego. "Optował za jak najszybszym przystąpieniem Polski do NATO, czemu ówczesny mainstream nie podchodził (…) z entuzjazmem" – napisał były premier. Prezes PiS przypomniał, że Lech Kaczyński wspierał nie tylko ideę rozszerzania NATO, ale również UE o Ukrainę i Gruzję.

"Pragnę życzyć Państwu błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego" – zakończył swój list Jarosław Kaczyński.

Na zakończenie gali podziękowano partnerom – Województwu Małopolskiemu, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także strategowi współpracy polsko-amerykańskiej Zbigniewowi Zborowskiemu.