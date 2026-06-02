Zapadła decyzja ws. stóp procentowych. RPP ujawnia

W dniach 1-2 czerwca 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

– stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej

– stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej

– stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej

– stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej

– stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej

Co z inflacją w Polsce? RPP zabrała głos

Perspektywy inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce są obecnie pod wpływem zmian sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym zmian cen surowców i inflacji na świecie w kontekście sytuacji geopolitycznej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają także: kształt polityki fiskalnej i regulacje dotyczące cen paliw, a także zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac, podano w informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

"W I kw. 2026 r. roczna dynamika PKB spowolniła w strefie euro i wzrosła w Stanach Zjednoczonych. W efekcie ograniczeń podażowych związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie wzrosły ceny paliw na świecie, co doprowadziło do wzrostu inflacji w wielu gospodarkach. Jednocześnie ceny części surowców rolnych stopniowo rosną. Wobec napiętej sytuacji geopolitycznej perspektywy aktywności i inflacji na świecie pogorszyły się i pozostają obarczone niepewnością" – czytamy w komunikacie po posiedzeniu RPP.

W Polsce w I kw. 2026 r. roczna dynamika PKB wyniosła 3,5 proc., wobec 4,1 proc. w IV kw. ub.r. Do spowolnienia wzrostu przyczyniła się głównie niższa dynamika nakładów brutto na środki trwałe. Obniżyła się również dynamika konsumpcji. W kwietniu br. sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa wzrosły w ujęciu rocznym. Roczna dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej w I kw. 2026 r. była niższa niż kwartał wcześniej, a w kwietniu obniżyła się dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw. Choć spada zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, to dane BAEL wskazują na wzrost liczby pracujących w gospodarce w ujęciu rocznym, napisano.

Według wstępnych danych GUS inflacja CPI w maju br. wyniosła 3,1 proc. r/r (wobec 3,2 proc. r/r w kwietniu). Ograniczająco na dynamikę cen konsumpcyjnych oddziaływał przede wszystkim spadek dynamiki cen żywności, podano także.

Jakie kolejne decyzje podejmie Rada?

"W tych warunkach oraz wobec niepewności dotyczącej dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na gospodarkę Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie" – podkreślono w informacji.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce. Na perspektywy te wpływają obecnie w szczególności zmiany sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym zmiany cen surowców i inflacji na świecie w kontekście sytuacji geopolitycznej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają także: kształt polityki fiskalnej i regulacje dotyczące cen paliw, a także zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce, oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac, czytamy również.

NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, zakończono w komunikacie.

