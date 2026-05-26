Nowe dane dot. bezrobocia. Największy wzrost od pięciu lat

W końcu kwietnia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 934,3 tys. bezrobotnych, tj. o 1,6 proc. mniej niż w marcu br., ale o 16,4 proc. więcej niż w kwietniu ub. roku. Ostatni raz roczny przyrost liczby bezrobotnych, który przekroczył liczbę 130 tys. osób, był notowany w marcu 2021 r. "Tak szybko bezrobocie nie rosło od marca 2021 r." – komentuje portal Business Insider. Tymczasem miesięczny spadek bezrobocia – podkreśla serwis – wynika z powodu czynników sezonowych.

W urzędach pracy w kwietniu br. zarejestrowano 89,3 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 10,4 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 2,4 proc. mniej niż przed rokiem, podał także GUS.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6 proc. na koniec kwietnia 2026 r. (wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej).

— To kolejny z odczytów pokazujący relatywną słabość naszego rynku. Bezrobocie utrzymujące się na poziomie najwyższym od 2021, wyraźnie niższa od prognoz sprzedaż detaliczna, słabszy niż oczekiwany wzrost PKB — wszystkie te czynniki z pewnością będą miały gołębi wpływ na RPP i dopóki inflacja będzie utrzymywała się w zakładanym zakresie odchylenia od celu (do 3,5 proc.), można chyba spodziewać się utrzymywania stóp procentowych na obecnym poziomie — ocenia w rozmowie z Business Insider Piotr Bawolski, dyrektor ds. klientów strategicznych w Michael / Ström Dom Maklerski.

Polacy ograniczyli zakupy? Eksperci spodziewali się innych danych

Z kolei sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 1,3 proc. r/r w kwietniu 2026 r., podał GUS. To mniej niż spodziewali się eksperci.

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 1,3 proc. (wobec wzrostu o 7,6 proc. w kwietniu 2025 r.). W porównaniu z marcem 2026 r. nastąpił spadek sprzedaży detalicznej o 0,8 proc. W okresie styczeń-kwiecień 2026 r. sprzedaż wzrosła o 3,4 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 3,3 proc. w analogicznym okresie 2025 r.)" – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 2,7 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz o 2,8 proc. niższa w porównaniu z marcem 2026 r., podał także GUS.

Dane przedstawione przez GUS były znacznie gorsze, niż przewidywali analitycy. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrośnie o 3,5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ostatecznie wzrost okazał się dużo niższy i wyniósł jedynie 1,3 proc.

