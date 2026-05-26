Nowe ceny paliw na stacjach. Ile zapłacą kierowcy?

Jak podaje Państwowa Agencja Prasowa, w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 – 6,96 zł, a oleju napędowego – 6,75 zł. Oznacza to, że ceny pozostały na takim samym poziomie jak we wtorek.

Pakiet CPN obowiązuje od 31 marca. W jego ramach rząd obniżył VAT na paliwa z 23 do 8 proc., czasowo zmniejszył akcyzę do minimalnego poziomu dopuszczonego przez UE oraz wprowadził maksymalne ceny paliw na stacjach. Obecnie akcyza jest niższa o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze diesla. Limity cen wyliczane są codziennie według specjalnego wzoru uwzględniającego średnie ceny hurtowe paliw, podatki, opłatę paliwową i marżę sprzedażową. Stacje, które nie stosują się do przepisów, mogą dostać karę nawet do 1 mln zł.

Na razie rząd nie podaje konkretnej daty zakończenia programu. Pytany podczas Forum Gospodarczego "Rzeczpospolitej", czy mechanizm może zostać utrzymany nawet do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, Andrzej Domański odpowiedział krótko: – Analizujemy sytuację.

Kiedy Cieśnina Ormuz zostanie odblokowana?

Na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego, na brytyjskim terytorium zamorskim Gibraltar, Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii przygotowuje się do usunięcia min – ale dopiero po osiągnięciu porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w sobotę, że umowa z Iranem została "w dużej mierze wynegocjowana" po rozmowach z Izraelem i innymi sojusznikami w regionie, ale nadal wymaga dopracowania do ostatecznego jej sfinalizowania.

Przypomnijmy, że w odpowiedzi na atak USA i Izraela Iran zablokował cieśninę Ormuz, wąskie gardło Zatoki Perskiej, przez które przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową i 30 proc. eksportu gazu skroplonego LNG. W konsekwencji cena za baryłkę ropy wzrosła do ponad 100 dolarów, wywołując szok naftowy na światowych rynkach.

