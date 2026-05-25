Marynarka europejskiego kraju przygotowuje się do usuwania min z Ormuz

Na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego, na brytyjskim terytorium zamorskim Gibraltar, Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii przygotowuje się do usunięcia min – ale dopiero po osiągnięciu porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w sobotę, że umowa z Iranem została "w dużej mierze wynegocjowana" po rozmowach z Izraelem i innymi sojusznikami w regionie, ale nadal wymaga dopracowania do ostatecznego jej sfinalizowania.

Marynarka Wielkiej Brytanii szykuje się do usunięcia min z Cieśniny Ormuz

Minister Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii, Al Carns, zabrał niewielką grupę reporterów na wizytę w zatoce Lyme Bay, gdzie trwają przygotowania do ewentualnej operacji międzynarodowej, dowodzonej przez Wielką Brytanię i Francję, mającej na celu zabezpieczenie cieśniny. W czasie, gdy Carns przemawiał, na okręt desantowy, zadokowany u ujścia Morza Śródziemnego, ładowano amunicję i drony morskie do zwalczania min, wyposażone w sonar.

Statek RFA Lyme Bay, z załogą składającą się z kilkuset marynarzy, wkrótce opuści Gibraltar, aby połączyć się z brytyjskim niszczycielem HMS Dragon i okrętami sojuszniczymi w celu zapewnienia wsparcia powietrznego, zanim przepłynie przez Kanał Sueski do Zatoki Perskiej.

"Który inny kraj mógłby zjednoczyć 40 państw i znaleźć rozwiązanie złożonego problemu, którego nie mogliśmy przewidzieć, ponieważ nie byliśmy w niego zaangażowani?" – zapytał Carns, odpowiadając na pytanie Associated Press o to, czego Trump oczekuje od swojego brytyjskiego sojusznika.

Wojna w Zatoce Perskiej. Iran blokuje cieśninę Ormuz

USA i Izrael rozpętały wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego. Teheran odpowiedział atakami na cele w państwach sojuszniczych Ameryki na Bliskim Wschodzie i amerykańskie bazy.

Iran zablokował również cieśninę Ormuz, wąskie gardło Zatoki Perskiej, przez które przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową i 30 proc. eksportu gazu skroplonego LNG. W konsekwencji cena za baryłkę ropy wzrosła do ponad 100 dolarów, wywołując szok naftowy na światowych rynkach.

