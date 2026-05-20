Wielka Brytania luzuje ograniczenia dotyczące paliw z rosyjskiej ropy

Jak poinformowano w rządowym komunikacie, zezwolenie dotyczy zakupu oleju napędowego i paliwa lotniczego rafinowanych w krajach trzecich z rosyjskiej ropy. Nowe przepisy wchodzą w życie w środę (20 maja).

Licencja obowiązuje bezterminowo i będzie okresowo weryfikowana przez ministra spraw wewnętrznych, który ma prawo do zmiany, cofnięcia lub zawieszenia zezwolenia w dowolnym momencie.

Decyzja zapadła w obliczu globalnego kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Iranie i blokadą Cieśniny Ormuz, przez którą wcześniej przepływało 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej.

Zamknięcie tego strategicznie ważnego szlaku wodnego spowodowało gwałtowny wzrost cen energii i paliwa lotniczego na całym świecie, a linie lotnicze zaczęły odwoływać rejsy.

Szef Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) Fatih Birol nazwał obecny kryzys naftowy gorszym niż kryzysy z lat 1973, 1979 i 1990 razem wzięte. W połowie kwietnia ostrzegł, że europejskie rezerwy paliwa lotniczego wystarczą na około sześć tygodni.

Wielka Brytania zakazała importu rosyjskiej ropy naftowej i węgla już w 2022 r., zaraz po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę. W październiku ub.r. Londyn wprowadził również zakaz importu produktów naftowych pochodzących z rosyjskiej ropy w krajach trzecich.

Latem 2025 r. Wielka Brytania dołączyła do UE, obniżając pułap cenowy rosyjskiej ropy. W lutym br. Wielka Brytania tymczasowo zwolniła rurociąg naftowy Przyjaźń z sankcji na osiemnaście miesięcy (do 14 października 2027 r.).