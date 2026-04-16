Europie kończy się paliwo. "Zapasy na sześć tygodni"
Infrastruktura naftowa na irańskiej wyspie Chark Źródło: PAP/EPA
Zdaniem szefa Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Fatiha Birola, Europie zostało paliwa lotniczego na około sześć tygodni. Możliwe są odwołania lotów.

Szef MAE ostrzegł, że jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie ponownie otwarta, możliwe będzie w najbliższym czasie odwoływanie lotów. Ograniczenia w dostępie do paliwa lotniczego wprowadzono już m.in. we Włoszech.

Przez cieśninę Ormuz, którą Iran zablokował w odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki, przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową i ok. 30 proc. eksportu gazu ziemnego LNG, przez co ceny tych surowców osiągnęły dawno niewidziane poziomy, "dusząc" globalną gospodarkę i przekreślając przedwojenne prognozy inflacyjne.

Szef MAE: To największy kryzys energetyczny, z jakim kiedykolwiek mieliśmy do czynienia

Birol powiedział w wywiadzie dla agencji Associated Press, że obecna sytuacja to "największy kryzys energetyczny, z jakim kiedykolwiek mieliśmy do czynienia". Jak tłumaczył, konsekwencją tego będą wyższe ceny benzyny, gazu i energii elektrycznej.

Jego zdaniem, im dłużej to potrwa, tym kryzys będzie większy i w pierwszej kolejności uderzy w takie kraje jak Korea Południowa, Japonia, Indie i Chiny, a następnie dotrze do Europy i obu Ameryk.

Cieśnina Ormuz zablokowana. Trump ogłasza rozejm i nakłada blokadę morską na Iran

Prezydent USA Donald Trump ogłosił 7 kwietnia rozejm w wojnie z Iranem. Ponieważ zorganizowane później w Pakistanie rozmowy pokojowe nie przyniosły przełomu, Trump nałożył blokadę morską na irańskie porty, która obowiązuje od poniedziałku (13 kwietnia).

W tym samym czasie administracja USA nie przedłużyła tymczasowego zwolnienia z sankcji, które zezwalało na legalną sprzedaż rosyjskiej ropy i produktów naftowych załadowanych na statki, do 12 marca 2026 r. Licencja wygasła w sobotę, 11 kwietnia.

Trump jest przekonany, że kiedy wojna z Iranem dobiegnie końca, cieśnina Ormuz otworzy się automatycznie. Prezydent USA ma jednocześnie pretensje do europejskich sojuszników, że nie chcą pomóc Ameryce w odblokowaniu tej strategicznej drogi morskiej.

