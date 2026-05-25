Drony z Tajwanu w Polsce. Olbrzymia skala

W nadchodzących miesiącach współpraca ma wejść na jeszcze wyższy poziom – zarówno pod względem dostaw technologii, jak i wspólnych inwestycji produkcyjnych.

Polskie firmy liczą na podpisanie kolejnych kontraktów podczas Taiwan Expo 2026 in Europe, które odbędzie się w Warszawie w dniach 22-24 czerwca. ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia.

Tajwan kluczowym dostawcą systemów bezzałogowych

Rosnące zainteresowanie tajwańskimi rozwiązaniami wynika z dywersyfikacji globalnych łańcuchów dostaw oraz zwiększonego zapotrzebowania na zaufanych i niezawodnych partnerów technologicznych. Wykorzystując swoje kompetencje w zakresie półprzewodników, elektroniki i zaawansowanej produkcji przemysłowej, Tajwan umacnia swoją pozycję jako kluczowy dostawca systemów bezzałogowych i powiązanych technologii na rynki międzynarodowe, podkreślono.

"Tajwan posiada obecnie jeden z najbardziej kompleksowych ekosystemów technologicznych w Azji dla rozwoju UAV, integrujący produkcję półprzewodników, infrastrukturę ICT, zastosowania AI oraz inżynierię precyzyjną. Tajwan pracuje nad dalszym wzmacnianiem integracji systemów bezzałogowych, kompetencji software'owych, cyberbezpieczeństwa oraz zaufanych łańcuchów dostaw poprzez współpracę międzynarodową" – powiedział przewodniczący Industrial Technology Research Institute (ITRI) Wu Tsung-tsong, cytowany w komunikacie.

Według danych branżowych tajwański eksport dronów i komponentów UAV dynamicznie rośnie. W 2025 roku wartość eksportu przekroczyła 54,8 mln USD, podczas gdy globalny rynek związany z technologiami bezzałogowymi może osiągnąć wartość nawet 1 bln TWD w ciągu najbliższych pięciu lat. Kluczowym elementem tego rozwoju jest trend określany jako "Clean Supply Chain", czyli tworzenie zdywersyfikowanych i odpornych łańcuchów dostaw.

"Ten rok może być przełomowy"

To właśnie na tym polu Polska i Tajwan znalazły wspólny język. Polska, która w ostatnich latach stała się jednym z europejskich liderów wykorzystania dronów zarówno w zastosowaniach cywilnych, jak i związanych z bezpieczeństwem, poszukuje nowych partnerów technologicznych oraz stabilnych źródeł komponentów i systemów sterowania, wskazano w materiale.

"Wierzymy, że ten rok może być przełomowy pod względem współpracy. Chcemy eksportować nasze doświadczenie, kreatywność i know-how, a jednocześnie doceniamy możliwość zakupu tajwańskich rozwiązań, które mogą pomóc dywersyfikować źródła technologii. Mam nadzieję, że podczas Taiwan Expo polskie i tajwańskie firmy podpiszą kolejne kontrakty. Jestem przekonany, że zarówno w Polsce, jak i na Tajwanie powstaną wspólne fabryki oraz projekty wprowadzające nowe rozwiązania na rynek" – wskazał prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych Robert Fintak.

Eksperci podkreślają, że współpraca Polski i Tajwanu odzwierciedla szersze działania na rzecz wzmacniania odporności technologicznej i współpracy przemysłowej w Europie. Europa coraz intensywniej inwestuje w bezpieczeństwo technologiczne oraz dywersyfikację łańcuchów dostaw kluczowych technologii. W tym kontekście Tajwan postrzegany jest jako stabilny i wiarygodny partner technologiczny, oferujący wysokie standardy cyberbezpieczeństwa oraz transparentności produkcji. Dla Polski oznacza to szansę nie tylko na rozwój krajowego sektora dronowego, ale także na budowę silnej pozycji eksportowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dla Tajwanu współpraca z polskimi firmami może stać się bramą do dalszej ekspansji na rynek europejski.

Najbliższe miesiące będą decydujące

"Wszystko wskazuje na to, że najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe dla dalszego rozwoju tego partnerstwa. Przedstawiciele branży po obu stronach liczą, że Taiwan Expo przyniesie konkretne decyzje inwestycyjne, nowe kontrakty oraz początek długofalowej współpracy technologicznej między Polską a Tajwanem" – czytamy dalej.

W Taiwan Expo 2026 in Europe mają uczestniczyć wiodące tajwańskie firmy z sektora systemów bezzałogowych i zaawansowanych technologii, w tym członkowie Taiwan Excellence Drone International Business Opportunities Alliance (TEDIBOA). Wśród uczestników znajdą się m.in. Aerospace Industrial Development Corp. (AIDC) oraz Thunder Tiger Corp.

Taiwan Expo 2026 in Europe odbędzie się w Warszawie w dniach 22-24 czerwca. Wydarzenie to połączenie targów oraz forum, w czasie którego tajwańscy i polscy przedstawiciele biznesu, samorządów, a także organizacji rządowych będą rozmawiać o poszerzeniu bilateralnej współpracy. Targi skupiają firmy z sektorów zaawansowanych technologii, prezentujące najnowsze rozwiązania i produkty. Stanowią platformę do nawiązywania relacji biznesowych, spotkań B2B oraz inicjowania projektów inwestycyjnych. Program obejmuje również forum eksperckie i prezentacje branżowe. Organizacja wydarzenia w Polsce ma na celu dalsze zacieśnianie współpracy gospodarczej między Europą a Tajwanem oraz wsparcie przyszłych inwestycji.

Tajwan Expo 2026 in Europe jest organizowane przez TITA (the Taiwan International Trade Administration (TITA) of the Ministry of Economic Affairs) oraz TAITRA (Taiwan External Trade Development Council).

