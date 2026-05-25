Pielgrzymka w Gietrzwałdzie. Sprzeciw wobec obudowania Sanktuarium przemysłem

Rzecz dotyczy planu ogólnego gminy, a konkretnie skali planowanej tam industrializacji, która w daleko idącym zakresie ma zmienić otoczenie Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Władze gminy konsekwentnie forsują wizję uprzemysłowienia tego obszaru. Komitet Obrony Gietrzwałdu alarmuje, że chodzi nie o pojedynczą inwestycję, tylko o całościową zmianę funkcji terenów wokół miejscowości. Miejscowość i jej otoczenie mają zostać szczelnie obudowane halami, magazynami i innymi formami przemysłu. To – jak podkreśla Jacek Wiącek z Komitetu – budzi sprzeciw mieszkańców, którzy chcą zachować spokojny i sakralny charakter miejsca szczególnie ważnego dla polskiej tradycji religijnej.

Szczególne niepokojący jest plan budowy 7-hektarowej farmy fotowoltaicznej na tzw. błoniach gietrzwałdzkich. Jest to dokładnie to miejsce, w którym odbywają się uroczystości związane z objawieniami Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, gromadzące licznie ludzi z całej Polski.

Organizatorzy: Nie zgadzamy się na niszczenie panoramy gietrzwałdzkiej okalającej Sanktuarium Maryjne

Bractwo Przedmurza – jedna z organizacji uczestniczących w przedsięwzięciu pisze: "[...] będziemy stać na straży zachowania w stanie nienaruszonym Świętego Przybytku Matki Bożej Pani Gietrzwałdzkiej na Świętej Warmii. Nie zgadzamy się na niszczenie panoramy gietrzwałdzkiej okalającej Sanktuarium Maryjne. Jest to jedyne zatwierdzone miejsce objawień maryjnych w Polsce. Nie pozwolimy na niszczenie otuliny gietrzwałdzkiej, musi pozostać nienaruszona w stanie pierwotnym. Jesteśmy przeciwnikami umieszczania w anturażu Gietrzwałdu obiektów przemysłowych i produkcyjnych czy innych instalacji nie licujących ze świętością tego miejsca. Gietrzwałd jest Duchową Stolicą Narodu Polskiego. To miejsce zasługuje na ochronę instytucji państwowej i właściwe potraktowanie przez cały Naród. Strzeżmy Gietrzwałdu! Brońmy Gietrzwałdu".

facebook

Wcześniej, 14 maja, przedstawiciele Komitetu Obrony Gietrzwałdu spotkali się w tej sprawie z ministrem Mateuszem Koteckim z Kancelarii Prezydenta RP.

Nie będzie centrum dystrybucyjnego Lidla

Przypomnijmy też, że w czerwcu ub. roku Lidl oficjalnie potwierdził, że plany ewentualnej budowy centrum dystrybucyjnego w Gietrzwałdzie zostały porzucone. Komitet Obrony Gietrzwałdu przekonywał, że w planowanym ogromnym centrum dystrybucyjnym Lidla w Gietrzwałdzie miały zalegać odpady niebezpieczne. Obszar chronionego krajobrazu mógł zostać skażony – twierdzili zaangażowani w akcję mającą na celu zablokowanie budowy magazynów. Lidl odpierał zarzuty, ostatecznie zaniechał przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że Gietrzwałd to jedyne uznane przez Kościół miejsce objawień Matki Bożej, które trwały między 27 czerwca a 16 września 1877 roku. Matka Boża zwracała się do widzących w języku polskim, w gwarze warmińskiej. Okoliczne wioski stanowiły wysepki polskości, otoczone przez niemieckojęzyczną ludność Prus. Wydarzenia na Warmii pomogły w odrodzeniu ducha religijnego Polaków oraz przyczyniły się do wzmocnienia postaw patriotycznych w okresie zaborów.

Czytaj też:

Gietrzwałd: Wojna Światów