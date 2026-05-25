Kaucja od zwracanych butelek opodatkowana? "Kolejny rozdział absurdu"

Wprowadzony w październiku 2025 roku system kaucyjny przewiduje, że do napojów w butelkach plastikowych (do 3 litrów), metalowych puszkach (do 1 litra) doliczana jest kaucja 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce – dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Paweł Usiądek z Ruchu Narodowego informuje, że osoby korzystające z systemu mogą niedługo znaleźć w zainteresowaniu Fiskusa. "Nadchodzi podatek od kaucji za zwrócone butelki i puszki?! Fiskus nie odpuści! Odzyskałeś kaucję? A podatek zapłacony?" – pyta polityk.

Usiądek wskazuje, że nadchodzi "kolejny rozdział absurdu w systemie kaucyjnym". "Eksperci podatkowi ostrzegają, że osoby zbierające opakowania kaucyjne są w myśl prawa przedsiębiorcą zobowiązanym do rejestracji w CEIDG i płacenia składek ZUS" – pisze polityk na portalu X.

Chodzi o zwrot cudzych butelek. Jeśli ktoś zwróci opakowania znalezione w parku lub przekazane od znajomych inkasując kaucję, to podlega PIT.

"Jeśli robisz to okazjonalnie — przychód z innych źródeł, rozliczasz w PIT-36. Jeśli jakiś bezdomny i bezrobotny chce sobie dorobić codziennym zbieraniem śmieci — jest przedsiębiorcą. Obowiązek rejestracji, ZUS, podatek, ewidencja. Piotr Juszczyk z InFaktu mówi wprost: każda transakcja w butelkomacie zostawia ślad cyfrowy, operatorzy prowadzą szczegółową ewidencję. Fiskus ma pełny wgląd. Czy ta karuzela absurdu kiedyś się skończy?⁩" – napisał.

System kaucyjny rozszerzony o szkło i kartony?

Tymczasem Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska z Nowej Lewicy, poinformowała niedawno rozmowie z Business Insider Polska, że resort w czerwcu podejmie "kierunkową decyzję o nowelizacji ustawy o systemie kaucyjnym".

– Rozstrzygniemy wówczas, czy wprowadzić do systemu kolejne frakcje – jednorazowe szkło, które bardzo zaśmieca przestrzeń publiczną oraz – być może – kartony – przekazała.

Pytana z kolei o opinie dotyczące tego, że system kaucyjny zrobił z Polaków śmieciarzy, oceniła, że sprzeciwia się takiemu stawianiu sprawy.

