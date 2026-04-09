"Absurdalny" system kaucyjny. Konfederacja: Zrobił z Polaków śmieciarzy

Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji, ocenił na konferencji prasowej pod Ministerstwem Klimatu i Środowiska, że system kaucyjny jest „absurdalny” i „zrobił z Polaków śmieciarzy”.

System kaucyjny. Konfederacja krytykuje

– Platforma oraz PiS wspólnie w porozumieniu zrobili z Polaków śmieciarzy. Co więcej, cały ten system kaucyjny faworyzuje właśnie tych operatorów, którzy zyskują miliardowe zyski na tym, żeby ten system nie działał. Właśnie na tym, żeby to właśnie Polacy po 50 groszy przychodzili i wkładali te butelki do systemu, do często nie działających budek – mówił z kolei poseł Witold Tumanowicz.

Dodał, iż „wiemy doskonale, że to po prostu nie działa”.

– Wiemy, że też ostatecznie ten system mógł działać dużo lepiej, bo firmy śmieciowe przecież i tak już odzyskiwały ten plastik wcześniej bardzo dobrze, a tu mamy do czynienia z sytuacją, w której Paulina Henning-Kloska zrobiła taki dodatkowy system, który swoich faworyzuje. Dość systemu kaucyjnego, dość tego typu zasadom, które będą faworyzowały firmy – mówił.

Witold Tumanowicz podkreślił, że Konfederacja chce „doprowadzić do takiej sytuacji, w której system kaucyjny będzie po prostu zniesiony”.

– Paulina Henning-Kloska powinna zostać w ogóle odwołana za różne inne rzeczy. Jako Konfederacja, już złożyliśmy wniosek o odwołanie tej najgorszej minister w całym tym rządzie. System kaucyjny jest do zmiany – mówił poseł Konfederacji.

System kaucyjny w Polsce

Wprowadzony w październiku 2025 roku system kaucyjny przewiduje, że do napojów w butelkach plastikowych (do 3 litrów), metalowych puszkach (do 1 litra) doliczana jest kaucja 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce – dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Czytaj też:

Jak działa system kaucyjny? Mentzen zaniósł wory do sklepuCzytaj też:

System kaucyjny. Padł rekord w wypłaconej kwocie