System kaucyjny ruszył. Sklepy gotowe, ale napoje z logo dopiero na przełomie roku

Choć przepisy już weszły w życie, w sklepach wciąż trudno znaleźć napoje z logo kaucji. Sieci handlowe zapewniają, że są gotowe na przyjmowanie zwrotów, ale opakowania z nowym oznaczeniem pojawią się dopiero na przełomie 2025 i 2026 roku.

Sklepy czekają na producentów

Jak poinformowała Agnieszka Koc z sieci Biedronka, pełna dostępność napojów w opakowaniach kaucyjnych będzie możliwa dopiero po wyprzedaniu dotychczasowych zapasów, co nastąpi pod koniec roku. – W 2026 roku klienci nadal będą mogli spotkać na półkach produkty zarówno z oznaczeniem kaucji, jak i bez niego – podkreśliła.

ALDI wyposażyło wszystkie sklepy w butelkomaty i prowadzi aktualizację etykiet marek własnych, by dostosować je do nowych przepisów. Netto zapowiada, że napoje z logo kaucji pojawią się w sprzedaży sukcesywnie, a proces nabierze tempa po 1 stycznia 2026 r., gdy obowiązek stosowania oznaczeń obejmie wszystkich producentów. Z kolei Lidl informuje, że obecnie sprzedaje napoje jeszcze w butelkach bez oznaczeń. Sieć przypomina, że już w kwietniu uruchomiła recyklomaty w ponad 900 sklepach, by przygotować się do działania systemu.

Co Polacy myślą o systemie kaucyjnym?

Z badania Panelu Ariadna dla portalu Wirtualna Polska, opublikowanego kilka dni temu wynika, że 93 proc. Polaków wie o wprowadzeniu systemu kaucyjnego, a ponad 60 proc. go popiera. Największą świadomość zmian mają osoby powyżej 55. roku życia (97 proc.) oraz mieszkańcy dużych miast (95 proc.). Najmniej poinformowane są osoby młode – w wieku 18–24 lat (86 proc.). System kaucyjny popiera 61 proc. badanych – 31 proc. zdecydowanie tak, a 30 proc. raczej tak. Przeciwnych jest 24 proc. respondentów, a 15 proc. nie ma zdania. Co istotne, 72 proc. Polaków deklaruje, że zamierza oddawać butelki i puszki do punktów kaucyjnych, a połowa (50 proc.) wierzy, że system znacząco ograniczy ilość plastikowych odpadów w środowisku.

Nieco gorzej oceniana jest natomiast dostępność punktów zwrotu. Tylko 12 proc. respondentów uważa, że jest ich wystarczająco dużo, 49 proc. twierdzi, że punktów jest niewiele, a 39 proc. przyznaje, że w ogóle nie wie, gdzie się znajdują. Przypomnijmy, system kaucyjny przewiduje 50 groszy kaucji za plastikowe butelki i puszki oraz 1 zł za szklane butelki wielorazowe. O udziale w systemie będzie informowało specjalne logo z dwiema strzałkami i napisem "kaucja".

Czytaj też:

Kolejny produkt zostanie objęty kaucją. Tym razem zapłacimy dwa razy więcejCzytaj też:

Bruksela zamienia polskie mieszkania w śmietniki, a Polaków w śmieciarzy!