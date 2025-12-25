Kiedy wyrzucimy dziki z naszych miast? Czy najpierw musi dojść do nieszczęścia?

Przed moim domem nocami grasują dziki, niszcząc drogę – to prawda, polną, czy raczej leśną, ale jednak drogę między zamieszkanymi zabudowaniami oraz wszystko, co się da po drodze – na tej drodze.

Jeśli nieopatrznie śmieci wystawię wieczorem w przeddzień ich wywożenia przez firmę śmieciarską, to mogę być niemal pewien, że nazajutrz rano – przeważnie jeszcze zanim firma śmieciarska je odbierze – będę musiał je na nowo pakować do nowych worków, bo będą powysypywane z tych, do których były zapakowane, i rozwleczone po całej okolicy.