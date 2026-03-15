Skazani na zniszczenie

Tak długo Rzym i Kartagina konkurowały ze sobą, że trudno było sobie bez nich wyobrazić świat śródziemnomorski. A jednak niespodziewanie Kartagina została zrównana z ziemią i zostało po niej tylko wspomnienie. Niejedno greckie miasto buntowało się przeciwko rozmaitym władcom. Ale dlaczego akurat Teby spotkał los tak straszliwy? Gdy wojska Mehmeda II podchodziły pod Konstantynopol, wielu wydawało się, że to tylko kolejna wojna, jak wiele wcześniej. Minie, a cesarstwo będzie trwało. Nie przetrwało. I tak dalej.

Victor Davis Hanson to wyśmienity historyk wojskowości, znany także z przenikliwych i celnych analiz współczesnej polityki, którymi dzieli się na konserwatywnym kanale YouTube Daily Signal. Wielki znawca historii drugiej wojny światowej, admirator gen. Patton, dał się polskim czytelnikom poznać dzięki świetnej książce „Śmierć obywatela”, w której opisywał, jak globalizacja, elity i plemienność niszczą demokrację, poczynając od unicestwienia klasy średniej. W „Końcu wszystkiego” sięga po historyczne przykłady (oprócz trzech już wymienionych także po historię zagłady imperium Azteków), by przestrzec przed możliwymi tragediami.