Barszcz z Podkarpacia

SIOSTRY GOTUJĄ Podkarpacie jest przepiękne. Nic dziwnego, że tam właśnie, w Strachocinie, osiadła rodzina Bobolów, w której przyszedł na świat jeden z trzech głównych patronów Polski – św. Andrzej Bobola.
Z dawnego dworu nie pozostał ślad, ale święty objawił się proboszczowi tamtejszej parafii, ks. Józefowi Niżnikowi – cała ta niezwykła historia opisana jest w książce księdza. Sanktuarium św. Andrzeja Boboli znajduje się u jezuitów przy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie spoczywają doczesne szczątki tego niezwykłego kaznodziei, ze względu na skuteczność nawracania na wiarę katolicką nazywanego Duszochwatem.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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