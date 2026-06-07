Barszcz z Podkarpacia

Z dawnego dworu nie pozostał ślad, ale święty objawił się proboszczowi tamtejszej parafii, ks. Józefowi Niżnikowi – cała ta niezwykła historia opisana jest w książce księdza. Sanktuarium św. Andrzeja Boboli znajduje się u jezuitów przy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie spoczywają doczesne szczątki tego niezwykłego kaznodziei, ze względu na skuteczność nawracania na wiarę katolicką nazywanego Duszochwatem.