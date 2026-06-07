Krótki kurs ziemkiewiczologii
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Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Krótki kurs ziemkiewiczologii

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Rafał Ziemkiewicz na konferencji programowej Karola Nawrockiego
Rafał Ziemkiewicz na konferencji programowej Karola Nawrockiego Źródło: X
Mój redakcyjny kolega przekroczył sześćdziesiątkę i taka życiowa cezura w naturalny sposób skłania do „spowiedzi dziecięcia wieku”. Ja swoją opowieść o dotychczasowym żywocie popełniłem w formie wywiadu rzeki dokładnie dekadę temu, gdy skończyłem 50 lat. Jednak ten gatunek to śliska ścieżka.

Zawsze gdy opowiadamy o sobie, musimy lawirować między kierowanymi pod naszym adresem oskarżeniami o kreowanie wygładzonego wizerunku a krzywieniem się na nasz ekshibicjonizm emocjonalny. Jak to niełatwe zadanie udało się autorowi „Walca stulecia” i „Polactwa”?

Ponieważ Rafał A. Ziemkiewicz jest raptem rok starszy ode mnie, czytałem jego wyznania, zderzając je w naturalny sposób ze swoimi doświadczeniami. Przechodziliśmy przez te same wydarzenia pokoleniowe, kształtowały nas te same okresy historii i trudno uciec od porównań. To zresztą skłania mnie do podejrzenia, że będzie to książka raczej dla jego rówieśników lub wyznawców (bo i takich Rafał ma). Bardzo byłbym ciekaw, jak duży procent jego książek kupili ludzie o 20 czy 40 lat młodsi. Ja osobiście, licząc sobie nawet 20 lat, nigdy nie miałem problemu z sięganiem po wspomnienia ludzi znacznie starszych ode mnie, bo zawsze ciekawiło mnie, jak wyglądało życie poprzednich pokoleń. Pytanie: Ilu takich ciekawskich młodych jeszcze się uchowało?

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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